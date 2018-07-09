食品攙偽假冒怎麼罰 行政與法界看法兩極

2018-07-09 18:31 中央社 台北9日電



食藥署副署長林金富表示，食品原料或成分與標示不同，就符合食安法中攙偽或假冒的文義，可處7年以下有期徒刑。智財法院法官張銘晃表示，只要不危害健康，就不應用食安法處罰。

民進黨立委吳焜裕今天下午在立法院舉辦「健全食安法中攙偽假冒之法律規範」公聽會。邀請食藥署、智慧財產法院、董氏基金會、台北市進出口商業同業公會，以及交通大學科技法律研究所教授倪貴榮等產官學界代表與會。

吳焜裕表示，攙偽假冒的食品縱使對健康沒有危害之虞，但食品業者欺騙消費者，及因而取得財物者，食安法目前皆未予以規範，皆回歸刑法處理，由於食安犯罪類型特殊，目前刑法似乎無法達到嚇阻效果，他擬提出食安法修法草案，針對攙偽假冒者，設不同的處罰規定。

林金富表示，依據智慧財產法院判決及台灣彰化地方法院判決內容可知「攙偽」、「假冒」並無本質上差異，只要食品所使用的原料或內含成分與表示不同，就符合食安法中「攙偽」或「假冒」的文義。

他說，目前食安法中，食品或食品添加物中有攙偽或假冒者，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。情節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科800萬元以下罰金。

林金富表示，對於違反食安法的業者，將依照食安五環的精神，加重不法惡意廠商責任，政府的態度就是要罰得重、罰得到，也一定要保護合法廠商權益。

但張銘晃表示，只要不危害人體健康，就不應該用食安法來處罰。若有業者製作蛋糕以台灣鮮乳混充北海道鮮乳，這也是攙偽假冒，但卻無礙消費者身體健康，如此也要被重判7年，這樣公平嗎？台灣要變成警察國家嗎？不應該是這樣。

張銘晃說，重罰不應成為遏止犯罪行為的唯一手段，針對食安事件，就算事後重判業者，也無濟於事，因為有問題的食品都已被消費者吃下肚，應該是避免這些東西進到消費者的身體，行政上應該要加強。

倪貴榮表示，他建議將現行食安法更名為食品管理法，可滿足食品治理的多元目標，取得對財產危害、破壞公平交易管制的正當性，並將消費者權益納入，對於攙假的裁罰可做更細緻的處理，哪些適合刑法，哪些應回歸到主管機關行政裁罰。