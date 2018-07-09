疑誤用致癌疑慮成分原料藥 永信聲明第一時間配合下架

2018-07-09 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



6款受波及降血壓藥，分別是生達化學製藥的舒心樂膜衣錠160毫克及80毫克，瑪科隆的科適壓膜衣錠80/12.5毫克，永信製藥的樂速降膜衣錠160毫克及80毫克以及瑞安大藥廠的凡內膜衣錠160毫克。 圖／食藥署提供 分享 facebook

大陸浙江華海製藥公司所生產的原料藥Valsartan經發現含有具基因毒性疑慮的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）成分，台灣有6款藥受波及，基於民眾用藥安全，食藥署要求業者啟動下架回收作業。永信藥廠表示，已依衛福部要求，第一時間停用、下架並回收。

以下是永信藥廠的說明：