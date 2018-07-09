今年颱風少 水果大出導致價跌

2018-07-09 18:06 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



「今年幾乎沒有颱風襲台，使夏季各項水果盛產，價格下滑。木瓜、香蕉全年都有，所以產量大，6至9月則是火龍果產季，勢必價跌，」農糧署果樹產業科長陳立儀9日受訪時表示，木瓜產期一整年，上週因長時間下雨，影響品質，台北果菜地方市場交易價才從1公斤15至17元，8日降為14.5元。火龍果以往1公斤23至30元，目前是量多導致價格低，1公斤25元。

「夏天水果種類多，但木瓜水分較少，少人喜歡，上週木瓜價格高達到1公斤20元，以往平均是1公斤15至17元，最近因降雨造成品質下降，上週日價格是14.5元，」陳立儀說，先前香蕉、鳳梨先後價跌，之後換成火龍果、木瓜，不同時間價跌是因產季各自不同。

香蕉全年都有產，量多導致價跌；鳳梨也是全年都有產，但在2至8月量較多。火龍果則是6至9月產季，目前產期量多，所以價格較低，但還算平穩，往年1公斤23至30元，目前1公斤25元。

屏東縣龍潭果菜生產合作社理事長何秉洋說，「像是前陣子鳳梨價格價跌，之後已經慢慢爬升，從跌到10幾元，回升為一公斤大概品質優良的20幾元。」他也分析火龍果價跌原因，因為這一批火龍果採收期集中在這10天，量大導致價格下跌，至於木瓜最近因為前陣子豪雨，很多瓜果爛掉，優良的瓜果量少，所以價格下滑。

何秉洋建議，「希望優良果能賣到市場，次級品則是能做成加工品銷售。」不過，台灣合法農產品加工廠數量太少，例如屏東縣市只有5家到10家，提議增加加工廠，讓之後遇到產銷失調時，能進行收購次級品。

行政院農業委員會農糧署表示，經調查今年紅龍果較去年增產約8%，自6月邁入產期後，啟動各項調節措施，包括電商預購、企業訂購及農民市集促銷，另在產地由加工廠向農民團體採購小型果，像是火龍果以1公斤20元收購，製作成火龍果乾，木瓜則做成木瓜切片、木瓜粉等。另外，農糧署籲請各地農友應配合改良場農業專家的指導，並落實果品分級，消費者及企業團體多採購。

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