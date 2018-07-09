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強颱瑪莉亞來襲 避免愛車泡水有撇步

2018-07-09 17:58聯合報 記者陳威任╱即時報導

強颱瑪莉亞來襲，民眾除了要做好防颱準備外，愛車也要注意停放地點，如果真的遇到愛車不幸泡水時，則依浸水程度而有不同處理方式。

因此颱風來襲時，車主務必注意停車位置，例如地勢低漥處、河岸邊、河堤水門等，都要避免在颱風天時將愛車停放在此，另外就是要避開大樹及招牌下，以免強風吹落枝幹或重物，掉落砸壞愛車，停在山上或山坡地的車主也要注意大雨恐造成土石流的情況，可選擇將車停到居住地附近排水良好的路面或是開放停車的高架道路。

此外，颱風常伴隨豪大雨來襲，這時候如果路面上有積水時，就務必要多留意，盡力避免冒險涉水，依浸水程度有不同處理方式，如果車輛不小心開到積水比較深的區域，要注意淹水情況不能超過前保桿，最深不要超過半個輪胎高度，水面高度到輪胎四分之一時，建議要關閉冷氣，發動引擎駛離淹水區，輕踩煞車數次，以使煞車系統回復正常，無須特別維修。

但是當車輛浸水已達輪胎高度二分之一以上時，請不要發動引擎行駛，盡可能以拖吊方式移動車輛，並盡速將愛車送至服務廠詳細檢查。即使水已退，也需經技師檢查確認相關機件內部未進水後，才可發動引擎，以避免內部管路或油品受污染或水積存在系統內，貿然啟動機件運轉可能讓機件受損更嚴重。

此外，如果真的需要在颱風天開車外出時，除了要增加車距，拉長煞車距離外，也應該降低車速，一定不能高速急轉彎或急剎車，以免造成車輛打滑。此外，建議不要長時間行駛在較容易積水的內側車道，以免高速壓過積水路面造成失控情況。

愛車在颱風天如果遇到泡水狀況，務必不要發動引擎行駛，盡可能以拖吊方式移動車輛，並...
愛車在颱風天如果遇到泡水狀況，務必不要發動引擎行駛，盡可能以拖吊方式移動車輛，並盡速將愛車送至服務廠詳細檢查。圖／中華三菱提供
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颱風淹水

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