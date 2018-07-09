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泰德美術館典藏展到高雄 羅丹吻作開箱

2018-07-09 19:13中央社 高雄9日電

「裸：泰德美術館典藏大展」14日將登場，展出近130件珍貴典藏作品，其中法國著名...
「裸：泰德美術館典藏大展」14日將登場，展出近130件珍貴典藏作品，其中法國著名雕塑家羅丹「吻」大理石版原作9日在高雄市立美術館開箱亮相，高市副市長史哲（右4）等人到場見證。 中央社
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「裸：泰德美術館典藏大展」14日將登場，其中法國名雕塑家羅丹「吻」大理石版原作今天在高美館開箱亮相，高市副市長史哲到場見證肯定館方引進這項國際大展的努力與用心。

英國倫敦泰德美術館成立120多年，是英國指標性美術館，西洋藝術史典藏豐富。「裸：泰德美術館典藏大展」剛結束日本橫濱美術館的展出，近130件珍貴典藏作品，日前由泰德美術館典藏專員運抵高雄，將於7月14日至10月28日在高雄市立美術館展出。

倫敦泰德美術館典藏展將展出油畫、雕塑等作品近130件，其中不乏首次在台展出，總值新台幣上百億元，展覽最大亮點作品是「現代雕塑之父」、法國20世紀名雕塑家羅丹的「吻」大理石版原作，這是「吻」作首度來台，單價達10億元。

「吻」作下午在高美館開箱，磅礡亮相，史哲到場見證肯定高美館引進這項國際大展的用心及努力，讓民眾來一趟即可將西洋大師名作盡收眼底。他說，能這麼近距離看「吻」作，機會難得，吸引他不禁要多看幾眼。

史哲表示，這次展覽是高美館去年改制行政法人後推出的第一檔國際大展，期許館方能成為「孕育城市創意的發電機」。

另一件參展畫作皮耶波納爾的「浴缸中的裸女」也在現場開箱；高美館指出，這件畫作在橫濱美術館下檔後，原本就要運回倫敦，在高美館爭取下，不但到高雄展覽，泰德美術館還加碼從英國多運一件皮耶波納爾作品來台參展。

「裸：泰德美術館典藏大展」14日將在高雄市立美術館登場，展出近130件作品，總值...
「裸：泰德美術館典藏大展」14日將在高雄市立美術館登場，展出近130件作品，總值達新台幣上百億元，其中法國著名雕塑家羅丹的「吻」大理石版原作9日開箱亮相。 中央社
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「裸：泰德美術館典藏大展」14日將在高雄市立美術館登場，展出油畫、雕塑等作品近1...
「裸：泰德美術館典藏大展」14日將在高雄市立美術館登場，展出油畫、雕塑等作品近130件，其中最大亮點作品是「現代雕塑之父」、法國著名雕塑家羅丹的「吻」大理石版原作，9日開箱亮相。 中央社
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