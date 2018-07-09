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寶寶Uber登場！旗艦汽座成標配 宥勝大呼搭車好安心

2018-07-09 17:45聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

最近才有媽媽因為騎機車背小孩出門被檢舉，再度引發國內幼兒出門「行的安全」議題討論。許多父母不是不願意，而是想要帶小孩出門卻沒有適合的交通工具，以往就算是叫車，也不一定有汽車安全座椅能夠選擇。Uber繼現有的菁英、尊榮、關懷、樂聚優步及優步小黃等乘車選項之後，今天再宣布聯手租賃車業者與知名日系嬰幼兒品牌Combi，正式於台北、新竹、台中、高雄啟動乘車新選項「寶寶優步」，初期將有約100台車輛搭載Combi的旗艦型嬰兒汽車座椅，提供0到7歲、25公斤以下的嬰幼童更安全的乘車選擇。即日起至7月31日，凡搭乘「寶寶優步」，每趟車資還可折抵50元。

若想要選搭「寶寶優步」，步驟跟一般用Uber叫車一樣，先輸入目的地，再選擇寶寶優步車種即可，同樣採用「即時報價」的方式，價位比菁英優步再稍高一些，消費者可先查看預估價格之後再確認是否預約叫車。初期車輛數也還沒有太多，若有搭車需求的消費者，還是建議提前查看附近車輛狀況。

今日活動現場也邀請陽光奶爸宥勝分享「寶寶優步」搭車經驗，除了相當滿意專業、舒適的汽車安全座椅外，更對於駕駛的貼心服務感到格外印象深刻，包括叫車後代僱駕駛主動透過App內建的訊息功能，詢問孩童年紀與體重，車子抵達時也已完成安裝汽座，上車後還會仔細檢查頭靠、肩帶確實調整到符合寶寶體型的正確位置等這些細節，讓身為家長的宥勝倍感信任，放心在後座好好享受逗弄孩子的時光。

Uber今推「寶寶優步」新選項，初期將有約100台車輛搭載Combi的旗艦型嬰兒...
Uber今推「寶寶優步」新選項，初期將有約100台車輛搭載Combi的旗艦型嬰兒汽車座椅。記者黃筱晴／攝影
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陽光奶爸宥勝最注重孩子出遊安全，推薦寶寶優步讓親子出遊更安心。圖／Uber台灣提...
陽光奶爸宥勝最注重孩子出遊安全，推薦寶寶優步讓親子出遊更安心。圖／Uber台灣提供
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