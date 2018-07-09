寶寶Uber登場！旗艦汽座成標配 宥勝大呼搭車好安心

2018-07-09 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



最近才有媽媽因為騎機車背小孩出門被檢舉，再度引發國內幼兒出門「行的安全」議題討論。許多父母不是不願意，而是想要帶小孩出門卻沒有適合的交通工具，以往就算是叫車，也不一定有汽車安全座椅能夠選擇。Uber繼現有的菁英、尊榮、關懷、樂聚優步及優步小黃等乘車選項之後，今天再宣布聯手租賃車業者與知名日系嬰幼兒品牌Combi，正式於台北、新竹、台中、高雄啟動乘車新選項「寶寶優步」，初期將有約100台車輛搭載Combi的旗艦型嬰兒汽車座椅，提供0到7歲、25公斤以下的嬰幼童更安全的乘車選擇。即日起至7月31日，凡搭乘「寶寶優步」，每趟車資還可折抵50元。

若想要選搭「寶寶優步」，步驟跟一般用Uber叫車一樣，先輸入目的地，再選擇寶寶優步車種即可，同樣採用「即時報價」的方式，價位比菁英優步再稍高一些，消費者可先查看預估價格之後再確認是否預約叫車。初期車輛數也還沒有太多，若有搭車需求的消費者，還是建議提前查看附近車輛狀況。