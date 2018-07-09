颱風未來高溫先到 花東明飆36度亮黃橙燈

2018-07-09 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來勢洶洶，受到颱風外圍沉降影響，明天花蓮、台東地區高溫飆上36度，中央氣象局發布高溫資訊，明天花蓮縣發布橙色燈號、台東縣發布黃色燈號，提醒民眾有連續出現36度以上高溫的機率。