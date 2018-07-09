颱風期若有危害生命安全之虞 勞工可以不出勤

2018-07-09 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



強颱瑪麗亞進逼台灣，颱風假與勞工權益獲關注，北市勞動局今天表示，颱風期間若勞工發現出勤恐有危害生命安全之虞，可向雇主說明後，行使「退避權」不出勤，自行停止工作退避到安全場所，雇主可不給付這段時間的工資，但雇主也不得強迫勞工出勤，若要勞工出勤，必須徵得勞工同意。勞動局呼籲，勞工不宜濫用「退避權」，僱主能放寬安全之虞的認定標準。

勞動局表示，雇主應採取安全防護措施，維護颱風天外勤工作人員工作安全，例如限縮外勤區域，或以汽車、計程車為外勤交通工具，及提供適當個人防護具等，並由雇主或主管人員以書面指派，保存紀錄備查。

勞動局指出，如北市府或其他鄰近縣市宣布高中以下學校停課時，該日需上班的勞工，因家庭成員有受照顧需求，可依「性別工作平等法」第20條請家庭照顧假；家庭照顧假請假日數併入事假計算，雇主不能拒絕，亦不能視為缺勤，影響勞工全勤獎金、考績或不利處分，違者可處2萬至30萬罰款，並公告事業單位及負責人姓名。

勞動局表示，颱風期間若勞工發現出勤恐有危害生命安全，可向雇主說明後，行使「退避權」不出勤，自行停止工作退避到安全場所，雇主可不給付這段時間的工資，但雇主也不得強迫勞工出勤，若要勞工出勤，必須徵得勞工同意。勞動局也建議雇主，考量勞工辛苦出勤的情況下，應該加發津貼勞工。

勞動局表示，依勞動部公告「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，只要勞工的工作地、居住地區或正常上下班所經過的地區，該轄區首長宣布停止辦公，而勞工未出勤時，事業單位就不能視為曠工、遲到或要求勞工以事假或其他假別處理，並於出勤紀錄以颱風停班註記，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之行為。

勞動局舉例，勞工居住於桃園市，工作地卻在台北市，上班途經新北市，只要其中一縣市宣布停止上班，即適用該要點規定。