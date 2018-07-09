別忽視經常性經痛 5旬婦突血崩急摘子宮保性命

2018-07-09 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣50歲楊姓婦女生理期經常痛經，多自行服用止痛藥緩解，未料日前「好朋友」來量竟如血崩般止不住，就算就醫住院仍持續出血，人幾近休克，確診是子宮內膜異位症，經緊急輸血且摘除子宮才保住一命。

衛福部南投醫院表示，楊婦生理期常感到難以忍受的疼痛，沒放在心上就吃止痛藥舒緩痛感，而錯過及早發現，直至上月經血量異常洶湧，嚇得她就醫求診，經抽血檢驗發現其血色素僅6.4g/dl，遠低於正常值已嚴重貧血，而安排住院檢查。

沒想到，楊婦在住院期間還是持續出血，失血量一度逾2000CC，幾近昏迷休克，院方指出，經緊急輸血並進行相關檢查後，發現其經常性痛經、經血變多等是因為罹患「子宮內膜異位症」，與其討論後決定將摘除子宮保命，現楊已康復出院。

南投醫院婦產科醫師涂品儀說，子宮內膜異位症即子宮內膜生長在子宮以外的地方，依生長處造成不同疾病，像「巧克力囊腫」就是子宮內膜異位症發生在卵巢，在骨盆腔內則會使得器官沾黏而致不孕，因此不要忽視月經異常的警訊。

涂提到，有些女性以為經血量大或痛經很正常，其實恐是子宮內膜異位、增生、瘜肉、子宮肌瘤等疾病，甚至罕見動靜脈畸形所致；長期經血量過大還可能因貧血造成心臟衰竭或心肌病變，因此建議女性應定期追蹤，必要時得至婦科就醫。

而因部分惡性腫瘤或疾病的早期徵兆會顯現在月經異常表現，因此應避免自行用藥緩解或服用偏方，避免病情加重或延誤，其中，經血過多或過少、過久或過短、痛經、逾半年未來經、停經後出血等均屬異常，應尋求專業醫療診察瞭解原因。