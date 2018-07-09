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炎熱夏日愛車保護不可少 車商推出夏日健檢活動

2018-07-09 17:02聯合報 記者陳威任╱即時報導

進入時而炎熱時而多雨的夏日氣候，這時除了開車務必多注意外，最好提前完成檢查保養，車商也推出健檢活動，提供車主確保愛車良好車況。

中華三菱推出涼夏健診專案，即日起至8月31日止，只要到中華三菱服務廠，免費提供專業冷卻系統、輪胎及電瓶共14項檢查，同享相關零件85折優惠、電瓶9折、輪胎第2條8折(限3.5噸(含)以下車款)等多重折扣。活動期間回廠消費滿額贈送中華三菱精心設計的時尚環保購物袋一個，更推出當家休旅OUTLANDER 冷氣後出風口優惠價6,888元優惠。

KIA台灣總代理森那美起亞汽車邀請車主預約回廠，免費為車主檢查冷氣、煞車、懸吊與傳動等四大系統。以原廠高標準規格為KIA車主愛車進行全面健檢，特別推出「爽Cool一夏，由你開駛」活動，凡活動期間回廠購買指定零件，享85折起超值優惠，亦有深層保養、動力升級的油化品超值組合，單筆消費滿額，更可現場參與抽抽樂，有機會帶回尊榮隨車用品組、時尚的飲料提袋，以及圓筒型提包等多樣KIA原廠精品。

SUBARU台灣意美汽車即日起至8月15日，規劃「酷夏驕陽也不怕」-2018 SUBARU夏季冷氣健檢活動，除了針對愛車的冷氣系統進行詳細的檢查項目，更提供一系列超值的保養優惠，包含免費全方位25項冷氣空調健檢、冷氣清新特餐（空調抗菌防黴劑+冷氣抗菌除臭劑）享85折優惠、原廠衣帽類精品85折起、冷氣相關零件（冷凝器、冷氣濾網、蒸發器等）享9折起優惠，消費滿7,999元，再送SUBARU價值700元限量直傘一支。

中華三菱涼夏健診活動，推出免費冷卻系統健診，水箱、水泵浦、風扇、水管等相關零件8...
中華三菱涼夏健診活動，推出免費冷卻系統健診，水箱、水泵浦、風扇、水管等相關零件85折優惠。圖／中華三菱提供
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