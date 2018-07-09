瑪莉亞來勢洶洶 內政部長葉俊榮：綠川防洪設計是好的

2018-07-09 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



瑪莉亞颱風來勢洶洶！中央氣象局已經發布海上颱風警報，內政部長葉俊榮今天下午在台中市長林佳龍陪同下前往綠川參訪。葉俊榮說，颱風來襲，都市的排水相當重要，許多都市工程都納入防洪功能，綠川也做到了這一點，就防洪思考設計上是好的。

「綠川整治工程真得很不簡單！」葉俊榮表示，在自然面相，綠川不只保留老樹，也整合水的紋理，讓人跟水做最親密的接觸，就是「親水」的觀念；而在人文面相，看到綠川保留歷史資產，甚至去活化，進一步讓大家去珍惜。

葉俊榮說，珍惜自己原有的條件並活化，把自然找回來、人文找回來，這是內政部推動許多地方建設很重要的精神。「綠川進行全流域整治，用了前瞻計畫近10億元經費，這些錢是用對了！看到這樣的成果很高興！」

強颱來襲，對綠川的防洪功能有沒有信心？葉俊榮說，台灣其實是個多颱風的地方，所以各個工程建設都把防洪理念納入思考；颱風來襲，都市的排水相當重要，也須有宣洩的管道，都市工程納入防洪功能，面對颱風表現出謙卑與尊重，也是具體回應的做法。他說，「綠川做到了這一點，整治納入防洪功能，就防洪思考設計上是好的。」

葉俊榮強調，瑪莉亞颱風速度非常快，時速高達40多公里，速度快，降雨就很集中，要嚴防大雨跟強風，且最南緣可能會接觸台中，呼籲台中市民也要提高警覺。

台中市長林佳龍指出，強颱來襲，要保著戒慎恐懼的態度來因應，因此市府團隊都動起來，特別是重視花博展區的安全，還有河川的整治，強降雨也是最大的考驗。