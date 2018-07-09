搭載嬰兒座椅 Uber宣布推出「寶寶優步」

2018-07-09 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



Uber今天宣布推出「寶寶優步」，車內搭載嬰兒汽車座椅，適合25公斤以下、0至7歲的嬰幼童，初期將有100台車提供搭乘，將在台北、新竹、台中、高雄推出，只要進入Uber App輸入目的地，就能一鍵叫車。即日起至7月31日，搭乘「寶寶優步」，每趟車資都可折抵50元。Uber表示，未來也將視市場需求逐步擴大「寶寶優步」的數量。

Uber表示，每位提供「寶寶優步」的合作租賃業代僱駕駛皆須在Uber App平台上享有五 星顧客評價之外，更需通過Combi的專業訓練課程，包含安裝、維護至清潔作業，並通過筆試、操作考試，行程前後皆會以75%的酒精消毒汽座，每完成100趟行程更 須進行檢驗，確保所有「寶寶優步」能更可靠與安全。

Uber與租賃車業者、嬰幼兒品牌Combi今天共同宣布「寶寶優步」服務啟動。Uber資深營運總監吳罡表示，Uber一直以來 跟民眾一樣非常注重行的安全，相信這次攜手合作租賃業者再與深耕嬰幼兒用品60多年的專業領導 品牌Combi合作，讓有幼童隨行的家長能選擇「寶寶優步」全新乘車選項，讓孩子的行車安全再升級。

台灣康貝總經理楊宏碩表示，根據日本警察廳與JAF（日本自動車連盟）2017年在日本進行的調查，未使用兒童汽車安全座椅的致死率，是為 正確使用者的16倍，希望能藉此喚醒台灣父母更重視帶嬰幼兒出門乘車的安全，相信「寶寶優步」能讓更廣大民眾體驗安全、高品質的生活態度。

針對訓練課程，代僱駕駛謝麗珠表示真的相當紮實。她指出，從如何使用新生兒內墊、調整 頭靠與肩帶、安全帶，甚至在每次旅程前後，對於汽車安全座椅固定的清潔維護更是 絲毫不馬虎，這些貼心舉動希望讓家長更放心，也讓我感受到身為專業駕駛該有的使 命感。

另一位代僱駕駛黃資城表示，身為一個駕駛，更會因為自己爸爸的身分而特別重視小朋友的乘車安全。他分享，每當有7歲以下的小朋友乘車時，我會先詢問家長小朋 友的身高體重，進而調整座椅的高低、並檢查安全帶是否有確實扣好，遇到較小的嬰 兒時，他也會判斷是否需要增加新生兒內墊或頭枕，希望每位小朋友在安全座椅上時 是安全又舒適的，大人也能更放心。