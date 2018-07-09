量販店聞風搶菜 生鮮區一度只剩蘿蔔

2018-07-09 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



強颱瑪莉亞來勢洶洶，部份傳統市場的蔬菜價格聞「風」漲，量販店、超市規畫防災商品專區、今早湧現採購潮；愛買粗估今早來客數增加5成、銷量增加2倍，家樂福已備妥平日5~6倍的蔬果量及增加3倍的泡麵飲水等備糧，全聯部份門市一早即出現搶菜人潮，生鮮架上蔬菜一度只剩蘿蔔可買。

愛買表示，賣場的防災商品專區提供飲用水、泡麵、罐頭、蔬菜等防颱物資，蔬菜價格不因颱風波動，將持續優惠價格，像是台灣絲瓜特價29元(市價79元)、產銷履歷筊白筍600g特價49元(市價67元)、台灣金針菇200g特價10元、大成雞肉真空包1000g特價195元；葉菜類價格穩定，產銷履歷葉菜每包32元、有機葉菜每包39元。

而民眾備戰今年第一個可能侵台的颱風，愛買統計前兩天周末泡麵銷量破萬包、葉菜賣了5000包以上、微波食品兩天也賣了超過8000份；愛買10多款食品買一送一，包含冰冰好料理豬肉熟水餃(平均每包62.5元)、維力大炒一番系列(平均每袋42元)、韓國不倒翁碗麵(平均每碗26元)、泰山鹼性離子水880ml(平均每罐11.5元)。

家樂福上周開始備貨，其中蔬菜備貨量以較適合保存的根莖類、菇菌類、進口蔬菜為主，目前備貨量約60噸，是平日5-6倍的倍貨量，另外，泡麵、飲水、罐頭、零食..等備糧也提高庫存量三成左右。至於防颱用品各分店更是會集中陳列，讓民眾輕鬆購買。