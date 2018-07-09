國衛院台大合作 乳癌治療大突破

2018-07-09 18:05 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



國家衛生研究院針對三陰性乳癌治療有重大突破！國衛院名譽研究員王陸海團隊與台大醫院合作，發現癌細胞生長因子「轉酮醇酶」，與最嚴重的「三陰性乳癌」細胞生長、轉移能力有關，表現高、低的患者，整體存活期差距多達16個月。王陸海表示，減少轉酮醇酶，或添加其代謝物α-酮戊二酸，在動物實驗中能有效抑制癌細胞生長，但人體臨床應用最快要3至5年後。

衛福部106年國人死因統計，乳癌蟬聯國內婦女癌症發生率第1位。國衛院王陸海及曾建偉博士研究團隊，與台大醫院教授張金堅及郭文宏醫師合作，發現轉酮醇酶和乳癌生長、轉移呈負相關，表現低的患者，整體存活期平均為40個月，高表現的則僅30個月，此情況在三陰性乳癌患者更明顯，表現低者，整體存活期約35個月，表現高者則只有19個月。

「癌細胞生長相關因子『轉酮醇酶』，隨腫瘤生長而增加，在乳癌、乳癌轉移至淋巴腺的病人中表現度較高，尤其以三陰性乳癌表現最高。」王陸海表示，根據臺大醫院檢體與Oncomine資料庫，具有轉酮醇酶高表現的乳癌病人有較差的五年存活率。研究團隊利用小型核醣核酸干擾片段的方法，減少轉酮醇酶的表現後，發現其相關代謝物α-酮戊二酸，在癌細胞裡被提升了。

團隊推論此現象與癌細胞代謝有關聯，並推測若能迴轉此種代謝途徑，將會影響癌細胞生長。進一步研究發現，減少轉酮醇酶，或添加α-酮戊二酸到癌細胞後，能抑制乳癌細胞的生長和侵襲能力，並在有三陰性乳癌細胞的老鼠身上獲得驗證，可以有效的抑制老鼠的乳癌、淋巴腺和肺部的轉移。另外，將轉酮醇酶抑制劑與三陰性乳癌的第一線化療藥物結合使用，能加強抑制癌細胞生長和轉移。

「目前研究成果僅在動物實驗進行，未來會進行人體試驗。」王陸海強調，α-酮戊二酸是否有抗癌作用，也還有待臨床實驗，臨床應用最快可能要3至5年後。此研究成果於今年6月刊登在腫瘤學領域的權威期刊《癌症研究》，不僅可應用於乳癌治療，將來更可望應用在乳癌之外的癌症。

【更多精采內容，詳見 】