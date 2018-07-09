鮮味食物增自制力 有助女性減肥

2018-07-09 18:05 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



攝取鮮味食物能增強自制力，有助女性減肥！鮮味為基本5種味覺之一，即是俗稱的「味精」味覺。美國貝斯以色列女執事醫療中心，利用腦部監控儀器，紀錄年輕女性食用鮮味食物的腦部活動，研究顯示，食用鮮味食物時，認知功能的「抑制調控」上升，受試者較能克制食用高油脂食物。研究員阿隆索博士表示，若肥胖的病人能在餐前先食用富含味精的肉湯，比較能做出健康的飲食選擇，增進減肥的效率。

根據《科學日報》報導，鮮味來自日本語，與甜、酸、苦、鹹形成5種基本味覺，是用來描述麩胺酸─俗稱味精散發的「肉汁」或「肉」味。麩胺酸是非必須胺基酸，人體能自行合成，存在於大部分的食物之中，尤其以乳製品、肉類等高蛋白食物的含量最多。過去的研究已證實，於餐前服用一種味精「谷氨酸鈉」，能降低胃口和食量，尤其以過量進食的女性效果最顯著。

貝斯以色列女執事醫療中心為全美最佳醫院之一，該團隊利用腦部掃描儀、腦部「抑制調控」運算電腦、眼球動態追蹤眼鏡等3種工具，來衡量受試者食用鮮味食物與非鮮味食物後，進行食物選擇時的腦部狀態。研究顯示，食用鮮味食物的女性選擇食物時，腦中與「抑制調控」相關的區域較為活躍，擁有肥胖風險的女性會減少食用富含飽和脂肪的食物。

「過去類似的研究只有主觀的衡量標準，但我們首次以儀器測量出客觀的數據，驗證鮮味食物對女性健康飲食的益處。」阿隆索博士向《商業標準報》強調，此項研究開啟了全新的健康飲食和減低食慾的大門，若肥胖的病人能在餐前先食用富含味精的肉湯，患者比較能做出健康的飲食選擇，增進減肥的效率。阿隆索指出，未來將深究鮮味食味是否能達到長久效應，讓減肥更容易。

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