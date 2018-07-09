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懶人包／強颱瑪莉亞來襲 交通動態看這裡

2018-07-09 16:29聯合報 記者侯俐安╱即時報導

瑪莉亞颱風潛勢圖。資料來源／中央氣象局
瑪莉亞颱風潛勢圖。資料來源／中央氣象局
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●華航航班7/10（二）航班異動

1、CI-120/121/122/123 桃園-琉球來回航班延至7月11日起飛，新航班編號為CI-3120/3121/3122/3123。

2、20:00後桃園起飛之歐洲、美加及澳洲航班，將提前至20:00前起飛。

相關航班異動將陸續更新，提醒旅客多利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新資訊。

●樂桃飛日本 明取消8個航班

樂桃航空明日7/10（二）將取消台北飛日本8個航班。

取消的航班編號如下：

MM0921沖繩(那霸)→台北(桃園)

MM0922台北(桃園)→沖繩(那霸)

MM0925沖繩(那霸)→台北(桃園)

MM0926台北(桃園)→沖繩(那霸)

MM0775仙台→台北(桃園)

MM0858台北(桃園)→東京(羽田)

MM0933沖繩(那霸)→高雄)

MM0934高雄→沖繩(那霸)

樂桃航空表示，無論旅客訂購機票的票價類型為何，樂桃提供以下處理方式旅客轉乘Peach的其他航班，無須支付手續費，但無法轉乘其他航空公司航班；另一種方式是以原付款方式全額退費，詳細資訊請參見網址: http://www.flypeach.com/pc/tw/lm/fares/fare_conditions

●遠航國內線取消10班、國際線海口—高雄取消

遠東航空明日7/10（二）將取消國內線取消10航班、國際線1航班

台北─澎湖FE8025/FE8027/FE027。

澎湖─台北FE8026/FE8828/FE8028/FE028。

台中─澎湖FE3355/FE3059。

澎湖─台中FE3060。

高雄─澎湖FE6087/FE087。

澎湖─高雄FE6088/FE088。

台北─金門FE071。

金門─台北FE8070/FE072/FE070。

台中─金門FE1059。

金門─台中FE1060。

海口─高雄FE190。

若有最新異動將公佈於遠東航空官網與FB粉絲團。

遠東航空官網：http://www.fat.com.tw/

遠東航空官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/fatloveu/

遠東航空沖繩澎湖颱風瑪莉亞颱風

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