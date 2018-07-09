未來歐洲轉機睡「豆莢」 不只有WiFi還可以充電

2018-07-09 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



許多旅客會搭廉價航空的紅眼航班，或是透過轉機的方式來降低機票費用，但不論是搭機或是暫時停留轉機，如此一來，皆可能面臨到凌晨抵達機場的尷尬時間，訂了旅館又有些浪費錢。為了因應旅客短時間休息需求，未來將有愈來愈多歐洲機場推出睡眠豆莢給旅客使用，不僅能放行李，有WiFi也能充電，相當方便。

根據寂寞星球網站，睡眠豆莢由AirPod公司設計，造型有些類似太空艙，讓旅客可以在這個空間中休息，不用狼狽地躺在航廈椅子上。除了讓旅客休息用外，睡眠豆莢也可以提供給想在小空間中做自己的事情的旅客使用。睡眠豆莢裡面的空間不算小，除了可以放行李外，還提供充電，以及WiFi連結Netflix影集，能一邊休息一邊看電影或追劇。

此外，部分旅客會擔心睡眠豆莢的衛生問題，該公司則表示，睡眠豆莢中有自動系統可以去除異味，而LED產生的高品質白光，也能透過波長近行銷圖，根據研究室的實驗結果，細菌量至少可以減少90%。睡眠豆莢內的隔音效果不錯，若是擔心睡過頭沒搭到飛機，也可以在裡面設定鬧鐘，提醒自己時間到了可以前往航廈搭機。