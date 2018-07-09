親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不能擁抱和觸碰！ 泰國4獲救少年足球員今稍晚見家人

世足英格蘭闖進四強 在台辦事處感謝「台灣秘密武器」

未來歐洲轉機睡「豆莢」 不只有WiFi還可以充電

2018-07-09 16:13聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

許多旅客會搭廉價航空的紅眼航班，或是透過轉機的方式來降低機票費用，但不論是搭機或是暫時停留轉機，如此一來，皆可能面臨到凌晨抵達機場的尷尬時間，訂了旅館又有些浪費錢。為了因應旅客短時間休息需求，未來將有愈來愈多歐洲機場推出睡眠豆莢給旅客使用，不僅能放行李，有WiFi也能充電，相當方便。

根據寂寞星球網站，睡眠豆莢由AirPod公司設計，造型有些類似太空艙，讓旅客可以在這個空間中休息，不用狼狽地躺在航廈椅子上。除了讓旅客休息用外，睡眠豆莢也可以提供給想在小空間中做自己的事情的旅客使用。睡眠豆莢裡面的空間不算小，除了可以放行李外，還提供充電，以及WiFi連結Netflix影集，能一邊休息一邊看電影或追劇。

此外，部分旅客會擔心睡眠豆莢的衛生問題，該公司則表示，睡眠豆莢中有自動系統可以去除異味，而LED產生的高品質白光，也能透過波長近行銷圖，根據研究室的實驗結果，細菌量至少可以減少90%。睡眠豆莢內的隔音效果不錯，若是擔心睡過頭沒搭到飛機，也可以在裡面設定鬧鐘，提醒自己時間到了可以前往航廈搭機。

不過，睡眠豆莢目前僅在測試階段，未來會在哪些機場出現，官方尚未公告，主要會依據旅客使用後的反應再決定。現階段在歐洲機場放置10到15台睡眠豆莢。此外，目前是單人使用為主，未來也不排除開發雙人共用的機型。若想要體驗，睡1小時價格大約是租金15歐元（18美元），相當於台幣500元左右，相較於住旅館來說是不是比較划算，那就見仁見智了。

AirPod公司設計睡眠豆莢，目前在歐洲機場擺放，不用上飯店就可以享受休息時間。...
AirPod公司設計睡眠豆莢，目前在歐洲機場擺放，不用上飯店就可以享受休息時間。圖／摘自AirPod粉絲團
分享

機場轉機廉價航空

相關新聞

心智食療全面預防 地中海飲食讓熟齡不失智

2018-07-09 12:50

共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55

1杯咖啡癱瘓電扶梯 台鐵用這招對付

2018-07-09 14:37

讓地板發亮 台鐵出動最新洗地機伺候

2018-07-09 14:37

飛到險沒油？要求優先降落 華航坦承：油量夠

2018-07-09 14:36

長照補助「4包錢」 家總推線上試算

2018-07-09 14:31

列車出軌 台鐵平溪支線部分暫時停駛

2018-07-09 14:02

平溪線火車出軌 十分放天燈還是到得了

2018-07-09 13:50

青年署開直播節目 7月邀達人分享旅行意義

2018-07-09 13:21

台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

一機抵40人！他們用這台採收油茶籽

2018-07-09 12:16

孔夫子不如老農？玩笑話讓退休校長種出被搶購的火龍果

2018-07-09 12:06

北高勞保欠費逾181億元 勞保局：預計110年清償

2018-07-09 12:05

一杯咖啡害電梯封鎖1小時！台鐵花蓮站靠新技術避免停擺

2018-07-09 11:56

維護線上遊戲玩家權益 最新定型化契約8月上路

2018-07-09 11:49

聰明照顧者！他這樣利用長照資源 兼顧運動與當志工

2018-07-09 11:39

影／台鐵林榮新光站明啟用 搶睹全國最豪華的簡易站

2018-07-09 11:37

線上遊戲定型化契約修正 業者違規處50萬元以下罰鍰

2018-07-09 11:34

健身產品竟可抗癌 台大國衛院攜手破解抗癌之謎

2018-07-09 11:05

長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

年輕胖妹右腿痛到不能走路 原因是脂肪太厚

2018-07-09 09:14

以熱治熱 來碗韓式蔘雞湯吧

2018-07-09 09:04

21歲體重近百 下肢痛到不能走

2018-07-09 00:57

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

颱風預期心理 菜價漲6至10％

2018-07-09 00:04

6降血壓藥疑致癌 高市全回收

2018-07-09 00:03

魏德聖造公園方舟書席 草地為海享受書香

2018-07-08 23:07

在森大上一堂山林相伴的美學課

2018-07-08 21:39

農產銷失衡引民怨 專家：供應鏈過長

2018-07-08 21:06

食藥署辦闖關活動 宣導醫妝品使用

2018-07-08 21:04

颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈

2018-07-08 17:50

遊樂園創舉！六福村夜間奇幻秀 遊樂設施變表演舞台

2018-07-08 17:49

綠化環境可抗菌 降心血管疾病

2018-07-08 17:34

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51
看更多

熱門文章

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15

影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇

2018-07-08 17:54

強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱

2018-07-08 17:19

強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這

2018-07-08 20:01

鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部海面警戒

2018-07-09 14:56

瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20

強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課

2018-07-09 10:49

台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36

北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29

瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜

2018-07-09 10:31

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

強颱將至、今天空好藍 鄭明典臉書解釋給你聽

2018-07-09 15:13

強颱瑪莉亞來勢洶洶 職安署籲颱風期間暫停外送服務

2018-07-09 14:30

如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

2018-07-09 00:23

Club Med日本石垣島台籍女村長：不替自己設限

2018-07-08 17:37

影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局

2018-07-09 12:10

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34

颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈

2018-07-08 17:50

歐陽娜娜辣秀美腿 粉絲：「看了好害羞！」

2018-07-09 14:12

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期

2018-07-09 07:44

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05

共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53

氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同

2018-07-08 19:56

今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top