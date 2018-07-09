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共用大浴巾 這家人全都「中鏢」

2018-07-09 15:55聯合報 記者王昭月╱即時報導

一名60多歲男子洗腎多年，因為皮膚起疹紅癢難耐就醫，皮膚科檢查是疥瘡，醫師追查他家族狀況，發現全家至少4人有相同症狀，研判平日可能共用同一條浴巾以致疥蟲有機可趁，一人得疥瘡，全家都「中鏢」。

疥瘡是因疥蟲感染而引起的傳染性皮膚病，疥蟲的成蟲僅0.3毫米大小，一般肉眼看不到，一旦寄生到皮膚角質層，會留下蟲卵和糞便，引起皮膚劇癢。

義大醫院皮膚科主任劉懿珊收治一名感染疥瘡的年邁洗腎患者，細問共住家人的狀況，除陪病的兒子外，至少4人皮膚都搔癢，連小朋友也感染，而感染的途徑，研判是共用同一條浴巾。

「千萬別忽略錯誤的生活習慣」劉懿珊說，很多家庭圖方便，全家大小共用一條大浴巾，但台灣環境潮濕悶熱，環境中潛存病菌，身上有傷口或長濕疹的人，病菌極容易透過這些傷口形成接觸性感染，不只疥瘡，亦可能傳染香港腳、體癬、病毒疣。

她表示，疥蟲的來源可能是寵物或已經罹病的人，感染時，指間、肚臍、胳肢窩、生殖器等較薄的皮膚都會起紅疹或小丘疹，引發劇癢。疥瘡最容易傳佈的地點含括安養院、監獄、軍營、宿舍甚或民宿，蟲體會鑽入皮膚角質層下蛋，造成全身性的發炎性感染。

由於疥蟲的蟲卵可存活2周以上，因此感染疥瘡的患者需花2到3周時間治療，患者除擦滅疥及抗組織胺等藥物外，衣服、床單等物最好以稀釋的漂白水浸泡消毒，此外也應建立良好衛生習慣，別再共用浴巾、拖鞋。

蚧蟲體小，肉眼看不到，寄宿皮膚角質層後會引起感染性發炎，皮膚起疹發癢。圖／義大醫...
蚧蟲體小，肉眼看不到，寄宿皮膚角質層後會引起感染性發炎，皮膚起疹發癢。圖／義大醫院提供
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皮膚科醫師提醒，千萬別共用大浴巾，避免感染疥蟲等疾病。記者王昭月／攝影
皮膚科醫師提醒，千萬別共用大浴巾，避免感染疥蟲等疾病。記者王昭月／攝影
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患者洗腎

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