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總統菊姐吃荔枝沒用 農民疾呼：我們要通路不是補助

2018-07-09 15:41聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

農產品價格直直落，屏東縣阿里港農業發展協會上午在縣議會透過民代召開座談會，直接與農政單位對談，他們強烈建議政府應建立產銷預警機制、成立農業災害應變中心，「光是總統、菊姐吃荔枝根本沒有用」，「我們要的是銷售通路，不是補助」。

另外農民吳志賢更進一步指出，近年農政單位鼓勵檳榔轉作，已有不少轉種鳳梨香蕉、檸檬等，各種水果的種植面積都增加，只要風調雨順，相同的問題就會再發生，而且一年會比一年嚴重，政府不得不早作準備。

這項座談會是由民進黨籍的屏東縣議員陳明達邀集縣府農業處、農糧署屏東辦事處等單位與農民對話，行前外界還以為是農民要到議會陳情抗議，連國民黨都有人代發訊息，警方也嚴陣以待，後來才發現是提供農民發聲的座談會。

近來香蕉、鳳梨、火龍果價格大跌，農民個個滿腹苦水，阿里港農業發展協會理事長楊金城指出，政府看起來做了很多，但「就是慢半拍」，看在農民的眼裡，「菊姐、總統吃荔枝，根本沒有幫助，那只是作秀而已」，他們要的是「銷售通路」，他建議一定要落實產銷預警機制，同時成立農業災害應變中心，由農業專業人士擬定對策。

農民吳志賢也指出，目前農糧署設有滾動式倉儲，應該國內盛產時儲放國內的農產品，價高時再釋出，結果國內農產價格價高時，農委會還訂天花板價格干預，說要打菜蟲，價格低時又束手無策，現在還要再興建冷鏈設備。

農糧署屏東辦事處代理主林榮星表示，滾重式倉儲主要針對大宗蔬菜，在盛產時收購國內蔬果儲放，汛期來時再視情況釋出，至於目前要興建的冷鏈設備，主要是針對鳳梨、香蕉、芒果及釋迦的外銷做準備。

另外針對說了多年的產銷預警制，林榮星表示，現在是自由市場，農民要種植什麼蔬果，政府很難干預，目前只有針對高麗菜、包心白菜在種植期間，農糧署會每10天監控一次種苗數，以估計種植面積，其餘水果因為還有外銷市場，例如鳳梨、火龍果去年的外銷還供不應求，由於外銷市場難測，預警機制較難建立。

不過縣議員陳明達等人還是強烈建議政府應該落實產銷預警制度，有農民直言，兩岸關係如何，對農民來說太遙遠，他們要的就是農產品可以銷售得出去，另外也有農民疾呼：「日本核災食品都要給我們了，我們的水果不能賣給他們嗎」？

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，屏東縣政府近年對拓展農產品外銷十分積極，甚至推動農漁保險，以因應極端氣候，下半年還有農漁產商洽會，還有到加拿大拓展外銷等計畫。

農民吳志賢指出，近年農政單位鼓勵檳榔轉作，已有不少轉種鳳梨、香蕉、檸檬等，各種水...
農民吳志賢指出，近年農政單位鼓勵檳榔轉作，已有不少轉種鳳梨、香蕉、檸檬等，各種水果的種植面積都增加，只要風調雨順，相同的問題就會再發生。記者翁禎霞／攝影
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農民疾呼一定要協助農產品外銷，「日本核災食品都要給我們了，我們的水果不能賣給他們...
農民疾呼一定要協助農產品外銷，「日本核災食品都要給我們了，我們的水果不能賣給他們嗎」？記者翁禎霞／攝影
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農產品價格直直落，屏東縣阿里港農業發展協會上午在縣議會透過民代召開座談會，直接與農政單位對談。記者翁禎霞／攝影
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