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強颱瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部警戒

3市售染髮劑不合格 可罰10萬以下罰鍰

2018-07-09 15:45中央社 台北9日電

台北市衛生局今年2、3月抽驗市售染髮劑，發現有3件產品不合格，品質檢驗或標示與含藥許可證核准內容不符，來源為新北市與高雄市，已移請所轄衛生局偵辦，可處10萬元以下罰鍰。

衛生局今天上午召開記者會，公告抽驗市售染髮劑結果，15項產品中，有3項不合格，分別為「舒妃7萃亮澤染髮霜-黑醋栗色」、「屈臣氏丰采亮澤染髮霜 （No.4 深櫻紅）」、「伊露恩草本染髮霜 6 濃栗色 」。

衛生局食品藥物管理科技正李慧芝說，「舒妃7萃亮澤染髮霜-黑醋栗色」第一劑與第二劑驗出過氧化氫6.7%，與含藥化粧品許可證登記的主成分含量74.5%不符，外包裝標誌「有機」草本植物添加等宣稱，也與中央衛生主管機關核准內容不符。「屈臣氏丰采亮澤染髮霜 （No.4 深櫻紅）」驗出對苯二胺，同樣與含藥化粧品許可證登記的主成分不符，外包裝標示也與中央衛生主管機關核准內容不同。

李慧芝指出，「「伊露恩草本染髮霜 6 濃栗色 」品質檢驗雖符合規定，但外包裝標示「10種萃取成分，以最佳比率達到最佳潤澤效果。鼠尾草...」與中央衛生主管機關核准內容不符。

李慧芝說，3項產品來源來自新北市與高雄市，已移請所轄衛生局偵辦，皆可處10萬元以下罰鍰。

她表示，含有衛生福利部列管的化學性染髮劑成分屬於含藥化粧品，需依化粧品衛生管理條例第7條與第16條，向衛福部申請查驗登記，得到許可證後才可輸入或製造。

她說，依同條例第10條與第21條，輸入或製造的化妝品，或化粧品色素的核准或備查事項，非經核准或備查不得變更，違者可處以新台幣10萬元以下罰鍰；此外，化粧品標籤與包裝等若未依法刊載廠名、地址、品名等詳細內容，也可開罰。

染髮劑衛福部

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