打擊樂結合塔羅、職業摔角 實驗團隊力求新突破

2018-07-09 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



旨在培養新銳打擊樂家的「JPG擊樂實驗室」，去年起對外開放徵選，盼吸引更多元人才加入。此屆報名團隊狀況超乎預期，最後選出5組新生代實驗團隊，歷經近一年多的創意發想、實驗融合、推翻再造後，實驗團隊讓打擊樂結合塔羅、職業摔角、魔術和電子互動等不同領域，得到頗具創意的成果，預計將於7到10月在台北及嘉義輪番演出。

2016年10月，朱宗慶打擊樂團在陶瓷品牌瓷林的協助下，成立了「JPG擊樂實驗室」，透過提供資金、資源串連、輔導陪伴等方式，提供35歲以下的新銳打擊樂家為期一年多的支持陪伴計畫。計畫的核心價值在於體驗整個實驗創新過程，鼓勵年輕團隊勇於嘗試、推翻及挑戰，為打擊樂開創不同的視野和發展。

第二屆實驗室團隊成果展，將由《宇宙的聲音》打頭陣，於7月28日到8月5日在濕地venue展出。年輕擊樂家戴孟穎與楊惠蓁打破打擊樂一般LIVE演出的形式，設計了將塔羅與音樂結合的互動展覽，推出22首樂曲，與塔羅插畫家feeling22張細膩的塔羅牌圖像創作相互呼應。

至於將打擊樂與職業摔角結合演出的《揍・樂》，將於9月15、16日於松山文創園區多功能展演廳開演。打擊樂團隊「超擊核」與新台灣娛樂摔角聯盟合作，接受了數個月的摔角訓練，打破以往制式的摔角比賽與音樂表演的線性格式，挑戰身體、打擊樂器、摔角競賽的節奏之間的融合，由彼此發出的聲響作出互動式的表演。

5隊中唯一來自嘉義的實驗團隊「多重脈動擊樂團」，由一群中正大學理、工、文科等不同科系領域、同樣愛好擊樂的同伴組成，為非音樂科班出生的打擊樂社團。運用心理學概念為主題的《現象場》，透過不同裝置與物品產生的聲音、動作捕捉技術結合數位音樂的方式，模擬刺激與回饋，在空間中，參加者是聽眾，也是表演者。

《現象場》將於9月21日到23日於嘉義文創園區新嘉義座、9月26日到28日於中正大學圖書館攝影棚演出，開放觀眾免費預約。

《魔擊－預言家》則是將打擊樂結合魔術的華麗表演。實驗團隊「聲子樂擊室內樂團」與魔術師黃柏翰、李昂軒及許鈞維合作，將打擊樂融合經典魔術，如杯子與球、撲克牌等手法，讓打擊樂家在精準的節奏中，加入魔術的驚奇。10月6、7日在華山烏梅劇場演出。

同樣也在10月6、7日於台大藝文中心雅頌坊演出的《ReDefine》，是擊樂家方馨以及聲響藝術家紀柏豪的跨界成果。運用最新科技「機器學習」機制的互動表演，透過機器學習訓練，持續讓打擊樂手跟系統互動、發展，訓練自動打擊樂器系統辨識音高、音色、材質等參數，讓視覺與聽覺產生即時性的豐富音樂變化，在演出中呈現「人與機器」重奏的效果。

JPG擊樂實驗室計畫主持人朱宗慶老師表示，這是第二年做JPG擊樂實驗室計畫，特別感謝瓷林林光清董事長的認同與大力支持，促成了這個創新育成計畫，期待結合打擊樂團隊的資源和經驗，提供青年藝術家一個激發創意、嘗試探索、成長茁壯的空間。

他也強調，「實驗室」容許失敗，但每一組確實都具有高度的可看性，成功機率相當大。加上第二屆成員的背景更多元，不同的新能量加入，應該能創造出有趣的化學反應，非常期待五組計畫成員的成果展現。