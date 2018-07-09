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桃園夏日親子藝術節開跑 3大系列活動免費玩

2018-07-09 14:45聯合報 記者李京昇╱即時報導

桃園夏日親子藝術節將在7月14日盛大展開，今年將有南、北桃園兩主場和「親子劇場表演」、「親子藝術工作坊」及「親子藝術裝置」3大系列活動，所有活動都可免費參加，市府今天舉辦開跑活動，邀請大小朋友歡度暑假。

文化局指出，夏日親子藝術節已經邁入第8年，南、北桃園兩主場分別從7月14、7/15日在桃園藝文廣場、7月21、22日在平鎮新勢公園登場。「親子劇場表演」邀請國內外知名表演團隊進行戶外匯演，國外表演團隊包含韓國四大秀之一《韓國CHEF 廚師秀》、英國SPARK打擊樂團。

國內表演團隊紙風車劇團《雞城故事》、台北愛樂劇工廠《小羊晚點名》、身聲劇場《摘星星的人》、奇巧劇團《空空戒戒木偶奇遇記》、臺北木偶劇團《真假孫悟空》、小青蛙劇團《熊的傳說》、台北愛樂室內及管弦樂團《遊唱寶貝》、恬恬卡通人偶劇團《新白雪公主》，共10組優質團隊輪番上陣，帶來精彩絕倫的演出。

「親子藝術工作坊」則有五感體驗互動，包括故事「繪本小劇場」、音樂「世界音樂響宴」、舞動「舞動‧身之美」、美學「手作‧生活美學」、木作DIY「手感‧木作美學」等五個主題工作坊。

邀請頑書趣工作室、身聲劇場、FOCA福爾摩沙馬戲劇團、好玩的劇團、鶯歌陶趣家馬賽克DIY工坊、小亨利木工坊等優秀師資，為親子間帶來多元的藝術深度體驗，藝術節期間每天下午3點、5點舉行共有40場次。

現場也規劃可愛的「親子藝術裝置」，包括《夏日親子打卡標的》、《立體方塊偶》、《夏日親子藝術節熱氣球》、《藍天白雲》、《夏日禮物盒》五大裝置區，讓親子朋友一同拍照留念，還有臉書粉絲團打卡、貼文活動，參加就有機會獲得精美小禮。

相關活動訊息請至活動官網http://www.upward-marketing.com/2018tysummerfestival/index.asp /查詢，亦可至臉書「桃園夏日親子藝術節」粉絲專頁分享最新訊息。

桃園夏日親子藝術節將在7月14日盛大展開，今天有親子劇場表演、親子藝術工作坊及「...
桃園夏日親子藝術節將在7月14日盛大展開，今天有親子劇場表演、親子藝術工作坊及「親子藝術裝置3大系列活動。圖／市府提供
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桃園夏日親子藝術節將在7月14日盛大展開，今天有親子劇場表演、親子藝術工作坊及「...
桃園夏日親子藝術節將在7月14日盛大展開，今天有親子劇場表演、親子藝術工作坊及「親子藝術裝置3大系列活動。圖／市府提供
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