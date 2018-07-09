WeMo Scooter 推線上大富翁 天天骰拿百萬好禮

2018-07-09 13:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



共享機車 WeMo Scooter 即日起7月9日至8月5日推出「台北城市大富翁」線上活動，台北市12個行政區躍上大富翁地圖，只要上活動網站擲出幸運骰子，就有機會抽中多項獨家大禮，獎項總市值高達100萬元，且人人有獎。WeMo Scooter 更祭出一個月免費騎超值大獎。今夏， WeMo Scooter 邀你一起「 天天骰拿好禮，台北市玩透透」，讓共享機車和你一「騎」穿梭在台北城市街頭，打造不同的城市風貌！（「 WeMo Scooter 台北城市大富翁」）

共享機車 WeMo Scooter 營運車輛堅持採用環保電動機車，目前已達1,000台車規模，是亞洲最大的無站點電動機車租借服務，24小時透過手機APP 即可完成所有租車程序，且擁有隨租隨還優勢，停在營業範圍內合法露天公有停車格即可歸還，WeMo Scooter 期望用科技翻轉台北交通，成為台北市民最後一哩路的交通工具。

WeMo Scooter 「台北城市大富翁」線上活動，特地邀請八大知名企業一起共襄盛舉，包含 Home Hotel、honestbee、KKBOX、Paktor、Unipapa、夏爾保養、綠藤生機、鮮乳坊，各祭出多項獨家大禮，獎項總市值高達 100 萬元，用實際行為鼓勵市民使用綠色運輸，為城市環境盡一份心力。避開炎炎酷暑，齊心和台北市民來場不一樣的虛擬城市巡禮，共創台北市為智慧綠能城市。