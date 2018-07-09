平溪線火車出軌 十分放天燈還是到得了

2018-07-09 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台鐵平溪線今天中午有火車出軌。載著37名旅客的火車，在距離十分站約200公尺處，第4節車廂出軌，車廂未嚴重傾斜搶救中，台鐵協調旅客走回車站，事故原因還在調查。

宜蘭運務段長吳宏男說，往平溪的四節車廂火車，第四節不明原因出軌，火車卡在十分站站外約200公尺處，只要扶正，火車就可以繼續行走。