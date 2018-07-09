平溪線火車出軌 十分放天燈還是到得了

相關新聞
心智食療全面預防 地中海飲食讓熟齡不失智2018-07-09 12:50
華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查2018-07-09 09:16
全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁2018-07-09 12:27
孔夫子不如老農？玩笑話讓退休校長種出被搶購的火龍果2018-07-09 12:06
列車出軌 台鐵平溪支線部分暫時停駛2018-07-09 14:02
青年署開直播節目 7月邀達人分享旅行意義2018-07-09 13:21
台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷2018-07-09 12:28
一機抵40人！他們用這台採收油茶籽2018-07-09 12:16
北高勞保欠費逾181億元 勞保局：預計110年清償2018-07-09 12:05
一杯咖啡害電梯封鎖1小時！台鐵花蓮站靠新技術避免停擺2018-07-09 11:56
維護線上遊戲玩家權益 最新定型化契約8月上路2018-07-09 11:49
聰明照顧者！他這樣利用長照資源 兼顧運動與當志工2018-07-09 11:39
影／台鐵林榮新光站明啟用 搶睹全國最豪華的簡易站2018-07-09 11:37
線上遊戲定型化契約修正 業者違規處50萬元以下罰鍰2018-07-09 11:34
健身產品竟可抗癌 台大國衛院攜手破解抗癌之謎2018-07-09 11:05
長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」2018-07-09 10:55
預估油量不足遭日調查 華航回應了2018-07-09 10:32
年輕胖妹右腿痛到不能走路 原因是脂肪太厚2018-07-09 09:14
以熱治熱 來碗韓式蔘雞湯吧2018-07-09 09:04
21歲體重近百 下肢痛到不能走2018-07-09 00:57
ETC抓超速？法務部研議中2018-07-09 00:23
6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」2018-07-09 00:23
颱風預期心理 菜價漲6至10％2018-07-09 00:04
6降血壓藥疑致癌 高市全回收2018-07-09 00:03
魏德聖造公園方舟書席 草地為海享受書香2018-07-08 23:07
在森大上一堂山林相伴的美學課2018-07-08 21:39
農產銷失衡引民怨 專家：供應鏈過長2018-07-08 21:06
食藥署辦闖關活動 宣導醫妝品使用2018-07-08 21:04
颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈2018-07-08 17:50
遊樂園創舉！六福村夜間奇幻秀 遊樂設施變表演舞台2018-07-08 17:49
綠化環境可抗菌 降心血管疾病2018-07-08 17:34
抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」2018-07-08 16:53
高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息2018-07-08 16:51
強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！2018-07-08 15:13
降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包2018-07-08 14:45
動手指體驗搭頭等艙！ 阿聯酋航空推出線上VR實境體驗2018-07-08 14:02
強颱瑪莉亞逼近 估周一傍晚發海警、周二晨發陸警2018-07-08 13:57
國內汽、柴油價格明起分別調漲0.2元及0.3元2018-07-08 13:41
台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客2018-07-08 13:39
熱門文章
路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱2018-07-09 12:42
躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警2018-07-09 08:15
影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇2018-07-08 17:54
明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布2018-07-09 10:51
伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」2018-07-08 21:57
強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大2018-07-09 00:23
強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布2018-07-08 16:32
強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死2018-07-09 09:38
瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱2018-07-08 17:19
強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這2018-07-08 20:01
鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣2018-07-08 23:03
降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包2018-07-08 14:45
預估油量不足遭日調查 華航回應了2018-07-09 10:32
瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台2018-07-09 10:20
強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警2018-07-08 22:13
華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查2018-07-09 09:16
健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒2018-07-08 13:32
影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測2018-07-08 21:36
颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課2018-07-09 10:49
北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？2018-07-09 11:59
6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」2018-07-09 00:23
不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足2018-07-08 15:23
瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜2018-07-09 10:31
如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天2018-07-09 00:23
國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工2018-07-08 15:33
台灣業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷2018-07-09 12:28
颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警2018-07-09 12:29
Club Med日本石垣島台籍女村長：不替自己設限2018-07-08 17:37
強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！2018-07-08 15:13
莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」2018-07-08 17:34
颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈2018-07-08 17:50
影／直播中家貓爬上身 學者忍笑撥開貓尾繼續分析政局2018-07-09 12:10
高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息2018-07-08 16:51
唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期2018-07-09 07:44
ETC抓超速？法務部研議中2018-07-09 00:23
抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」2018-07-08 16:53
球王也愛穿 費德勒溫網耍萌2018-07-08 18:05
氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同2018-07-08 19:56
今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化2018-07-09 00:00
早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點2018-07-08 18:24
留言