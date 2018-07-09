吉國心臟病男嬰 台灣醫護守護奇蹟小鬥士

2018-07-09 13:41 中央社 台北9日電



吉里巴斯5個月男嬰奈威有先天性心臟病，長途跋涉轉送台灣治療，但因病況嚴重，他幾經急救又裝葉克膜，所幸日漸康復，成醫護心中的奇蹟生命小鬥士。

馬偕紀念醫院醫療團今年3月到太平洋島國吉里巴斯的離島篩檢時，發現當時不到2個月大的奈威（Nawere）罹患心臟大動脈轉位，性命危在旦夕。為了保命，必須盡快送到台灣治療。

馬偕醫院國際醫療中心主任徐永偉上午受訪時表示，「奈威真的是生命的小鬥士」，從吉國離島到台灣必須搭快艇及轉2班班機，需花上3天兩夜。奈威在飛機上身體狀況還好，但一落地台灣，上了救護車後，心跳開始變慢，病情急轉直下，一到醫院醫療團隊就為他做心導管手術。

但因奈威小小身體，難以負荷手術，治療期間經歷數次急救，且也裝上葉克膜保命。當時醫護團隊擔心，奈威未必能脫離葉克膜，且也怕腦部會受損。

徐永偉表示，奈威的生命力很讓人敬佩，他後來成功脫離葉克膜，且活動狀況跟一般同齡孩子表現無異，讓醫護團隊大為放心。目前僅剩腳背有皮膚傷口要癒合，約再住院2週就能成功出院。

馬偕醫院在吉里巴斯已深耕11年，已有300名病患透過轉診到台灣的馬偕醫院治療。

徐永偉說，轉診到馬偕的吉國病人中，近5成是心臟相關疾病，非常需要心臟手術及各種介入性治療，其他疾病則包含婦科腫瘤（子宮內膜癌、子宮頸癌）、腦瘤、水腦、骨科、耳鼻喉科等相關科別的重症病患。

除了台灣，吉國病人的轉送選擇還有斐濟及印度；不過，徐永偉表示，台灣的醫療品質相對優秀，且價格低，加上環境友善，飲食選擇多元，對吉國人民來說是首選。

轉送台灣長途跋涉，徐永偉說，尤其是心臟疾病的病人，航空公司多會顧慮病人身體狀況不適合上飛機，偶爾會發生病人被阻擋上機的狀況，甚至在轉機時被滯留在香港，治療時間緊迫及轉送的複雜度對醫療團隊具高度挑戰。