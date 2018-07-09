1杯咖啡癱瘓電扶梯 台鐵用這招對付

2018-07-09 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



斯巴克集團在台鐵花蓮站示範電扶梯清潔前後的對比，右為清潔過後的亮度。 圖／台鐵局提供 分享 facebook

花蓮新站將引進新技術

台鐵局近年加速車站軟硬體更新，陸續新建車站或舊站整修。台鐵局表示，因應高齡社會及攜帶行李的旅客，新車站特色之一是電扶梯比舊站多，負責清潔的廠商斯巴克集團引進美國專利技術，預計10月啟用的花蓮車站，可望採用更高品質、快速度的電扶梯深層清潔。

台鐵各車站旅客熙來攘往，人潮多、行李多，經年累月下來，電扶梯往往藏汙納垢，但縫隙又密又深，清潔不易，台鐵為此頭痛許久，委託斯巴克集團還給電扶梯清新面貌，第一站選在國際遊客多的花蓮車站舉辦示範。

過去台鐵車站曾發生電扶梯故障，甚至突然停止或「倒退嚕」造成旅客跌倒。台鐵局表示，一杯咖啡不慎灑在電扶梯上或是有小東西掉進去，都可能影響電梯正常運作，目前台鐵各車站的電扶梯主要委託保養維修廠商，在停機時一併做深層的清潔。

目前台鐵各車站電扶梯清潔，是由廠商用抹布擦拭扶把，用掃把清理階梯上的灰塵等；遇到飲料打翻等狀況，則會用清潔機器以水清理，不過必須暫停電扶梯運轉，從拉起封鎖線到清理可能要半小時到1小時。

運行狀態下10分鐘搞定髒汙

台鐵局說，斯巴克引進的新工具可以在電梯運行的狀態下清理髒汙，使用的是含有去汙、除鏽、潤滑與防鏽效果的環保藥劑，兼具清潔與保養維護功效，可縮短清潔保養時間、降低影響旅客範圍。

斯巴克集團說，專利工具從組裝到清潔完畢只要10分鐘，比傳統機器清潔至少節省三分之二的時間，且藥劑有黏性會形成保護膜，清理完以後，腳踏上去不會滑，日後將逐步在承包的台鐵各站採用。