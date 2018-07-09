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強颱瑪莉亞海警發布！最快23:30發陸警 北部東北部警戒

飛到險沒油？要求優先降落 華航坦承：油量夠

2018-07-09 14:36聯合晚報 記者雷光涵／台北報導

華航表示，因天候因素未能順利降落原目的地，機長考量確保安全剩油，因此向富山航管宣...
華航表示，因天候因素未能順利降落原目的地，機長考量確保安全剩油，因此向富山航管宣告緊急狀況。圖為情境示意圖，非新聞事件班機。 圖／聯合報系資料照片
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認定為重大事件 日本啟動調查

日本媒體報導，昨天中華航空CI170搭載145名乘客從台北出發往日本富山的班機，因為天候惡劣轉降中部國際機場時，因為油料不足要求優先降落，被日本國土交通省認定為重大事件，運輸安全委員會將啟動調查。華航今天表示，油量在安全限度上，但因未及時獲富山航管優先引導而宣告緊急狀況。

日媒報導這架波音737-800型客機在富山機場嘗試降落三次，沒有成功，於是決定轉降名古屋的中部國際機場，但是在飛往名古屋過程中，駕駛員表示油量不足，狀況緊急，要求優先降落。班機平安降落無人受傷，不過國土交通省認為燃油不足可能造成重大事故，認定為重大事件，決定啟動調查。

華航：確保安全剩油

中華航空表示，根據初步回報，該機因天候因素未能順利降落原目的地富山機場。機長考量確保安全剩油，又未及時獲得富山航管優先引導，因此向富山航管宣告緊急狀況，並獲准優先降落名古屋中部機場。

中華航空說，當時安全降落後，油量仍在安全限度上，及時避免了油量不足的情形發生。班機降落中部機場加油以後，下午重新將旅客載到目的地，行程約延誤4個小時。

民航局：天候不佳應多帶油

民航局表示，昨天已接獲華航通報此事，今天已派檢查員了解細部情況，大致情況與日媒報導的一致，就是因天氣因素重飛，最後決定轉降名古屋。官員說，一般而言若起飛前預知當地天候不佳，會在基本油料以外多帶一些油。

機場華航名古屋民航局

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