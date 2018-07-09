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青年署開直播節目 7月邀達人分享旅行意義

2018-07-09 13:21中央社 台北9日電

為提供給青年國際參與、職涯規劃及公共參與等資訊，教育部青年署7月起每週二在臉書（Facebook）開設直播節目，邀請青年達人分享人生經驗，7月將以旅行意義為主題。

教育部青年發展署今天表示，為了提供青年有關國際參與、職涯規劃及公共參與等各種資訊，青年署將於7月10日起，每週二晚上7時至8時，在臉書粉絲專頁開設「超牆Tuesday」系列節目，邀請青年達人分享自己翻越重重高牆的人生經驗。

暑假是青年旅遊旺季，青年署表示，7月將以「超牆青年x旅行意義」為主題，邀寶島淨鄉團創始人林藝擔任直播主持人，7月10日開播將邀請台灣冷門景點熱血復甦計畫共同創辦人陳亦琳擔任來賓，分享如何從最熟悉的土地起步，讓世界看見台灣的美。

曾執行尼泊爾海外服務學習專案的青年顧明翰，將於7月17日分享徒步環台追尋人生、陪伴身障者環島圓夢的體驗；FRNCi旅遊社交平台的創辦人李品汶，則於7月24日分享如何邊旅行邊國民外交；從澳洲度假打工街頭藝人變地中海郵輪畫家的莊蕙如，將在7月31日分享畫筆旅行的體悟。

青年署表示，7月開播「超牆Tuesday」直播頻道，每個月都有精彩主題，8月主題「超牆青年x斜槓青年」、9月主題「超牆青年x點子人生」、10月主題「超牆青年x我創新我存在」、11月主題「超牆青年x在路上，遇見自己」、12月主題「超牆青年x捲起袖來築夢」，歡迎青年訂閱並追蹤臉書粉絲專頁。

教育部職涯身障者

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