一機抵40人！他們用這台採收油茶籽

2018-07-09 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農業缺工慘，農委會茶改場改良咖啡採收機，開發出可有效省下80%人工的油茶籽採收機，解決農業缺工困境。

農委會茶改場表示，每年秋季10月後，為油茶果實採收時節，根據農委會林業試驗所統計，除肥料、施肥工資、除草、採收費、榨油費、瓶費外，人工採收成本，占茶油生產總成本4成以上；尤其小果油茶採收十分費工，每天大約僅能採收30至40台斤的果實、搾出3至4瓶600 cc 的茶油。

根據調查，全台油茶栽種面積已達1348公頃，為解決採收需工問題，茶改場引入咖啡採收機並進一步改良開發為油茶籽採收機，經過田間採收試驗，相較於傳統油茶採收1公頃約需40個人工，以機械採收只需8個人工，可節省80%，採收時間也從20天縮短到4天，成效顯著。

茶改場表示，傳統種植油茶樹較高大，樹高約2.5至3公尺，一般枝梢上的果實，以登梯子或攀折摘取，需耗費很多人力致產能降低。用油茶籽採收機，其原理係於枝椏中插入震動的爪狀物將果實震落，樹下則鋪上紗網任其掉落後收集起來。