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路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

孔夫子不如老農？玩笑話讓退休校長種出被搶購的火龍果

2018-07-09 12:06聯合報 記者魯永明╱即時報導

農委會預告下一個盛產水果火龍果，提前預警因應輔導果農減產，嘉義縣有對國小退休校長夫妻李榮善及吳珠羽，去年在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽培法，不施農藥及化學肥料，取名「夫子自然農園」，頭一年採收碰上盛產，他們用網路銷售宅配，無毒優質水果受消費者歡迎，二次採收都被訂購一空。

李榮善說，農委會勸導農民顧品質減產是對的，他巡視果園疏果，每株只留1至2顆，若不疏果 每株開花2、30朵，果實多顆粒小，疏果後果實營養品質好，先前網路銷售4、5000台斤，每斤65元，每顆果實重1斤，農委會預告火龍果盛產，給他震撼教育。

「轉行當農民很痛快(痛苦、快樂)」，他說，農夫靠天吃飯，天氣及政策就是老天，無法掌控，只有靠勤奮打拚，當初想供貨果菜市場，市場老闆說「你們花比慣行農法好幾倍辛勞，水果賣相不如噴藥價格低，太不捨、太可惜了！」，就這樣，他們夫妻網路行銷，就像小一新生入學新鮮好奇。

李榮善說，年金被砍，只好務農，50幾歲還有體力勞動，每天日出而作，日落而息，身體變瘦變健康，跟農夫比較，有退休金沒心理壓力，但務農不簡單，他們拜師學種紅龍果，到農學院上課，從失敗中理出經驗門道，以有機農法管理，果園還成為食農教育場域。

5年前，剛滿50歲李榮善從水上鄉水上國小退休，向老農請教如何種稻，老農開玩笑說「孔夫子不如老農」，讓他挫敗將地出租，接著妻子吳珠羽及另二對校長劉志龍、陳淑娟，呂其福、王靜文也退休，大家相約在太保市共買9分地務農，去年縣長張花冠訪視火龍果園，為返鄉跟父母呂其福及王靜文務農兒子呂昊人及女友陳宛彤，主持火龍果園婚禮，證婚祝福。

嘉義縣國小退休校長李榮善與妻子吳珠羽在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽...
嘉義縣國小退休校長李榮善與妻子吳珠羽在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽培法，取名「夫子自然農園」，成為食農教育場域，李榮善導覽解說。圖／李榮善提供
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嘉義縣國小退休校長李榮善與妻子吳珠羽在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽...
嘉義縣國小退休校長李榮善與妻子吳珠羽在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽培法，取名「夫子自然農園」，成為食農教育場域。圖／李榮善提供
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嘉義縣國小退休校長李榮善(右)與妻子在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽...
嘉義縣國小退休校長李榮善(右)與妻子在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽培法，取名「夫子自然農園」，頭一年採收碰上盛產，他們用網路銷售宅配，無毒優質水果受消費者歡迎，二次採收都被訂購一空。圖／李榮善提供
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嘉義縣國小退休校長夫妻李榮善及吳珠羽，在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒...
嘉義縣國小退休校長夫妻李榮善及吳珠羽，在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽培法，取名「夫子自然農園」，果實營養品質好，每顆重1斤，受消費者歡 迎。圖／李榮善提供
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火龍果農委會農民

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