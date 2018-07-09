孔夫子不如老農？玩笑話讓退休校長種出被搶購的火龍果

2018-07-09 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



農委會預告下一個盛產水果火龍果，提前預警因應輔導果農減產，嘉義縣有對國小退休校長夫妻李榮善及吳珠羽，去年在太保市買地經營火龍果園，採用友善環境無毒栽培法，不施農藥及化學肥料，取名「夫子自然農園」，頭一年採收碰上盛產，他們用網路銷售宅配，無毒優質水果受消費者歡迎，二次採收都被訂購一空。

李榮善說，農委會勸導農民顧品質減產是對的，他巡視果園疏果，每株只留1至2顆，若不疏果 每株開花2、30朵，果實多顆粒小，疏果後果實營養品質好，先前網路銷售4、5000台斤，每斤65元，每顆果實重1斤，農委會預告火龍果盛產，給他震撼教育。

「轉行當農民很痛快(痛苦、快樂)」，他說，農夫靠天吃飯，天氣及政策就是老天，無法掌控，只有靠勤奮打拚，當初想供貨果菜市場，市場老闆說「你們花比慣行農法好幾倍辛勞，水果賣相不如噴藥價格低，太不捨、太可惜了！」，就這樣，他們夫妻網路行銷，就像小一新生入學新鮮好奇。

李榮善說，年金被砍，只好務農，50幾歲還有體力勞動，每天日出而作，日落而息，身體變瘦變健康，跟農夫比較，有退休金沒心理壓力，但務農不簡單，他們拜師學種紅龍果，到農學院上課，從失敗中理出經驗門道，以有機農法管理，果園還成為食農教育場域。