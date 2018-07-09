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路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

北高勞保欠費逾181億元 勞保局：預計110年清償

2018-07-09 12:05聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

報導指出，根據立法院預算中心報告顯示，台北、高雄市等2直轄市積欠勞保保費，並未依進度繳款，將持續追討欠費。勞動部勞工保險局今天發出澄清表示，行政院於105年協調北高補助比率後，2直轄市均擬訂還款計畫，北市府預計今年9月可還清56.17億元；高雄市預計110年可償還125億元。

勞保局指出，為解決直轄市政府長期積欠勞保保費的問題，於100年4月27日修正公布《勞工保險條例》第15條，原由直轄市政府與中央政府分擔的保險費補助款，修法後改由中央政府全額負擔。

根據統計，截至104年底，直轄市政府積欠勞保保費計有台北市56.17億元，高雄市125億元，共計181.17億元。行政院於105年協調北高補助比率，高雄市政府重新擬訂還款計畫，預計在106年至110年分5年償還完畢。至於北市府欠費，若依其還款計畫執行，107年9月就可還清。

勞保局長石發基表示，其他縣市的勞保保費都由中央政府買單，但直轄市必須自編經費解決，政府考量其財政困難後，已調高補助經費，目前高雄市府都有依規定編列經費，並依其還款計畫執行還款，107年1月25日已償還17.41億元，預計107年7月19日再繳納3.55億元，目前北高二市勞保欠費都依計畫償還，還款情況正常且穩定，勞保局將會持續追償。

截至104年底，直轄市政府積欠勞保保費計有台北市56.17億元，高雄市125億元...
截至104年底，直轄市政府積欠勞保保費計有台北市56.17億元，高雄市125億元，共計181.17億元。圖／報系資料照
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保費保險勞動部

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