北高勞保欠費逾181億元 勞保局：預計110年清償

2018-07-09 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



報導指出，根據立法院預算中心報告顯示，台北、高雄市等2直轄市積欠勞保保費，並未依進度繳款，將持續追討欠費。勞動部勞工保險局今天發出澄清表示，行政院於105年協調北高補助比率後，2直轄市均擬訂還款計畫，北市府預計今年9月可還清56.17億元；高雄市預計110年可償還125億元。

勞保局指出，為解決直轄市政府長期積欠勞保保費的問題，於100年4月27日修正公布《勞工保險條例》第15條，原由直轄市政府與中央政府分擔的保險費補助款，修法後改由中央政府全額負擔。

根據統計，截至104年底，直轄市政府積欠勞保保費計有台北市56.17億元，高雄市125億元，共計181.17億元。行政院於105年協調北高補助比率，高雄市政府重新擬訂還款計畫，預計在106年至110年分5年償還完畢。至於北市府欠費，若依其還款計畫執行，107年9月就可還清。