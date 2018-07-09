一杯咖啡害電梯封鎖1小時！台鐵花蓮站靠新技術避免停擺

2018-07-09 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台鐵局致力於車站軟硬體更新，陸續有新建車站或舊站整修。台鐵表示，因應高齡社會及攜帶行李的旅客，新車站特色之一是電扶梯比舊站多。今天召開記者會介紹新清潔夥伴斯巴克集團引進美國專利技術，可望在10月啟用的花蓮車站，進行高品質、速度快的電扶梯深層清潔。

台鐵說，車站旅客熙來攘往，人潮多、行李多，經年累月下來，電扶梯往往藏汙納垢，但縫隙又密又深，清潔實屬不易，台鐵為此頭痛許久，特地委託斯巴克集團還給電扶梯清新面貌，第一站選在台灣與國際觀光接軌的車站花蓮車站舉辦示範。

過去台鐵車站常發生電扶梯故障，突然停止或「倒退嚕」造成旅客跌倒受傷。台鐵表示，或許一杯咖啡不慎灑在電扶梯上或是有小東西掉進去，都可能影響電梯正常運作。

目前台鐵車站的電扶梯主要是委託保養維修廠商，於停機時一併做深層的清潔，車站清潔廠商再以抹布擦拭扶把，用掃把清理階梯上的灰塵等；遇到飲料打翻等意外狀況，會用清潔機器以水清理，不過必須暫停電扶梯運轉，從拉起封鎖線到清理，可能要半小時到1小時。

台鐵說，斯巴克引進的新工具可以在電梯運行的狀態下清理髒汙，使用的是含有去汙、除鏽、潤滑與防鏽環保藥劑，兼具清潔與保養維護的功效，縮短作業時間、降低影響旅客範圍。