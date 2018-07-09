抑制三陰性乳癌生長轉移 國衛院找到新方

2018-07-09 11:54 中央社 台北9日電



三陰性乳癌轉移性強，國衛院今天發表動物研究結果，證實透過抑制癌細胞生長因子TKT或增加代謝物α-酮戊二酸，可抑制三陰性乳癌成長及轉移。但仍待人體試驗驗證。

根據衛生福利部106年國人死因統計，乳癌持續蟬聯台灣婦女癌症發生率第一名。國家衛生研究院名譽研究員、中央研究院院士王陸海上午在記者會表示，乳癌種類很多，其中三陰性乳癌有較高的侵略性，治療選擇比較有限，只能用化學治療，且較易復發，研究團隊希望找出更有效的治療方法。

新陳代謝變異是讓癌細胞長大的重要因素，王陸海表示，正常細胞代謝中，重要的能量來源葡萄糖是透過兩種代謝途徑產生能量，絕大部分（80%）透過粒腺體的有氧呼吸途徑，只有一小部分透過無氧的葡萄糖糖解代謝產生能量。

不過，癌細胞正好相反，因對能量的快速需求，癌細胞驅動葡萄糖代謝機制的重塑，讓葡萄糖糖解代謝途徑比例增加到85%，只有5%左右透過粒線體的有氧呼吸途徑。這種現象被稱作瓦氏效應。這種葡萄糖代謝現象，幾乎存在於所有腫瘤細胞，癌細胞也成癮於此快速產生能源的糖解代謝途徑。

王陸海的研究團隊發現，癌細胞生長相關因子轉酮醇(酉每)（TKT）隨腫瘤生長而增加，且在乳癌病人有顯著的高度表現，特別在三陰性乳癌病人中表現最高。進一步鑑定也發現，TKT在乳癌轉移至淋巴腺的病人中的表現比沒有發生轉移的病人要來的高。

根據臨床資料分析顯示（台大醫院檢體與Oncomine資料庫），具有TKT高表現的乳癌病人有較差的5年存活率。研究團隊利用小型核醣核酸干擾片段的方法減少TKT表現後，發現其相關代謝物α-酮戊二酸（α-KG）在癌細胞裡被提升了。

王陸海表示，推論此現象與癌細胞代謝有關連，並推測若能迴轉這種代謝途徑，將會影響癌細胞生長。

王陸海表示，要扭轉癌細胞葡萄糖代謝途徑有兩種方法，其一是減少TKT，其二是添加其代謝物α-酮戊二酸到癌細胞後，都可抑制乳癌細胞的葡萄糖糖解代謝途徑而增加有氧呼吸代謝途徑，讓乳癌細胞的葡萄糖代謝狀態趨向正常細胞，進而抑制乳癌細胞的生長和侵襲能力。

團隊進一步利用三陰性乳癌細胞在老鼠致癌模型，證實抑制癌細胞的TKT或注射α-酮戊二酸到帶有腫瘤的老鼠，都可有效抑制乳癌的生長以及淋巴腺和肺部的轉移。

研究第一作者、國衛院博士後研究員曾建偉表示，進一步在體外及小鼠模型上結合TKT的抑制劑和目前三陰性乳癌臨床治療的第一線化療藥物，結果發現TKT抑制劑單獨使用可抑制三陰性乳癌細胞生長和轉移，尤其跟化療藥物結合使用，治療效果更加強。

台大醫院一般外科主治醫師郭文宏表示，乳癌的治療仰賴早期發現，及精準診斷、精準的治療手段。國衛院研究提供有力的「武器」，尤其TKT抑制已在治療腎臟癌有所運用，α-酮戊二酸在坊間也是常見的膳食添加物，有助體內改變能量狀況，未來要運用到臨床應可預期。

不過，王陸海表示，相關的研究成果目前僅在動物實驗進行，未來會進入人體試驗，α-酮戊二酸是否有抗癌作用，也還有待人體驗證，臨床最快要應用可能要3至5年後。