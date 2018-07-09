親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

緬甸異議詩人：「用命寫詩」的時代悲歌

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

抑制三陰性乳癌生長轉移 國衛院找到新方

2018-07-09 11:54中央社 台北9日電

三陰性乳癌轉移性強，國衛院今天發表動物研究結果，證實透過抑制癌細胞生長因子TKT或增加代謝物α-酮戊二酸，可抑制三陰性乳癌成長及轉移。但仍待人體試驗驗證。

根據衛生福利部106年國人死因統計，乳癌持續蟬聯台灣婦女癌症發生率第一名。國家衛生研究院名譽研究員、中央研究院院士王陸海上午在記者會表示，乳癌種類很多，其中三陰性乳癌有較高的侵略性，治療選擇比較有限，只能用化學治療，且較易復發，研究團隊希望找出更有效的治療方法。

新陳代謝變異是讓癌細胞長大的重要因素，王陸海表示，正常細胞代謝中，重要的能量來源葡萄糖是透過兩種代謝途徑產生能量，絕大部分（80%）透過粒腺體的有氧呼吸途徑，只有一小部分透過無氧的葡萄糖糖解代謝產生能量。

不過，癌細胞正好相反，因對能量的快速需求，癌細胞驅動葡萄糖代謝機制的重塑，讓葡萄糖糖解代謝途徑比例增加到85%，只有5%左右透過粒線體的有氧呼吸途徑。這種現象被稱作瓦氏效應。這種葡萄糖代謝現象，幾乎存在於所有腫瘤細胞，癌細胞也成癮於此快速產生能源的糖解代謝途徑。

王陸海的研究團隊發現，癌細胞生長相關因子轉酮醇(酉每)（TKT）隨腫瘤生長而增加，且在乳癌病人有顯著的高度表現，特別在三陰性乳癌病人中表現最高。進一步鑑定也發現，TKT在乳癌轉移至淋巴腺的病人中的表現比沒有發生轉移的病人要來的高。

根據臨床資料分析顯示（台大醫院檢體與Oncomine資料庫），具有TKT高表現的乳癌病人有較差的5年存活率。研究團隊利用小型核醣核酸干擾片段的方法減少TKT表現後，發現其相關代謝物α-酮戊二酸（α-KG）在癌細胞裡被提升了。

王陸海表示，推論此現象與癌細胞代謝有關連，並推測若能迴轉這種代謝途徑，將會影響癌細胞生長。

王陸海表示，要扭轉癌細胞葡萄糖代謝途徑有兩種方法，其一是減少TKT，其二是添加其代謝物α-酮戊二酸到癌細胞後，都可抑制乳癌細胞的葡萄糖糖解代謝途徑而增加有氧呼吸代謝途徑，讓乳癌細胞的葡萄糖代謝狀態趨向正常細胞，進而抑制乳癌細胞的生長和侵襲能力。

團隊進一步利用三陰性乳癌細胞在老鼠致癌模型，證實抑制癌細胞的TKT或注射α-酮戊二酸到帶有腫瘤的老鼠，都可有效抑制乳癌的生長以及淋巴腺和肺部的轉移。

研究第一作者、國衛院博士後研究員曾建偉表示，進一步在體外及小鼠模型上結合TKT的抑制劑和目前三陰性乳癌臨床治療的第一線化療藥物，結果發現TKT抑制劑單獨使用可抑制三陰性乳癌細胞生長和轉移，尤其跟化療藥物結合使用，治療效果更加強。

台大醫院一般外科主治醫師郭文宏表示，乳癌的治療仰賴早期發現，及精準診斷、精準的治療手段。國衛院研究提供有力的「武器」，尤其TKT抑制已在治療腎臟癌有所運用，α-酮戊二酸在坊間也是常見的膳食添加物，有助體內改變能量狀況，未來要運用到臨床應可預期。

不過，王陸海表示，相關的研究成果目前僅在動物實驗進行，未來會進入人體試驗，α-酮戊二酸是否有抗癌作用，也還有待人體驗證，臨床最快要應用可能要3至5年後。

癌細胞乳癌台大醫院

相關新聞

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

全球首例！夏威夷2021年禁擦防曬乳救珊瑚礁

2018-07-09 12:27

孔夫子不如老農？玩笑話讓退休校長種出被搶購的火龍果

2018-07-09 12:06

（不斷更新）聯合報系願景工程公民沙龍小啟 0709

2018-07-09 13:00

颱風直撲北台灣！北部宜蘭馬祖嚴防豪雨

2018-07-09 12:58

業者推可分解「甘蔗吸管」 勇拒大陸技術買斷

2018-07-09 12:28

一機抵40人！他們用這台採收油茶籽

2018-07-09 12:16

北高勞保欠費逾181億元 勞保局：預計110年清償

2018-07-09 12:05

一杯咖啡害電梯封鎖1小時！台鐵花蓮站靠新技術避免停擺

2018-07-09 11:56

維護線上遊戲玩家權益 最新定型化契約8月上路

2018-07-09 11:49

聰明照顧者！他這樣利用長照資源 兼顧運動與當志工

2018-07-09 11:39

影／台鐵林榮新光站明啟用 搶睹全國最豪華的簡易站

2018-07-09 11:37

線上遊戲定型化契約修正 業者違規處50萬元以下罰鍰

2018-07-09 11:34

健身產品竟可抗癌 台大國衛院攜手破解抗癌之謎

2018-07-09 11:05

長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

年輕胖妹右腿痛到不能走路 原因是脂肪太厚

2018-07-09 09:14

以熱治熱 來碗韓式蔘雞湯吧

2018-07-09 09:04

21歲體重近百 下肢痛到不能走

2018-07-09 00:57

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

颱風預期心理 菜價漲6至10％

2018-07-09 00:04

6降血壓藥疑致癌 高市全回收

2018-07-09 00:03

魏德聖造公園方舟書席 草地為海享受書香

2018-07-08 23:07

在森大上一堂山林相伴的美學課

2018-07-08 21:39

農產銷失衡引民怨 專家：供應鏈過長

2018-07-08 21:06

食藥署辦闖關活動 宣導醫妝品使用

2018-07-08 21:04

颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈

2018-07-08 17:50

遊樂園創舉！六福村夜間奇幻秀 遊樂設施變表演舞台

2018-07-08 17:49

綠化環境可抗菌 降心血管疾病

2018-07-08 17:34

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

動手指體驗搭頭等艙！ 阿聯酋航空推出線上VR實境體驗

2018-07-08 14:02

強颱瑪莉亞逼近 估周一傍晚發海警、周二晨發陸警

2018-07-08 13:57

國內汽、柴油價格明起分別調漲0.2元及0.3元

2018-07-08 13:41

台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客

2018-07-08 13:39

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32
看更多

熱門文章

影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇

2018-07-08 17:54

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57

強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

明天下午放不放颱風假？柯P：明早10時宣布

2018-07-09 10:51

瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱

2018-07-08 17:19

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38

強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這

2018-07-08 20:01

鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13

預估油量不足遭日調查 華航回應了

2018-07-09 10:32

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36

華航預估油量不足要求優先改降 日啟動調查

2018-07-09 09:16

瑪莉亞跑得快 最快周三下午離台

2018-07-09 10:20

強颱瑪莉亞逼近 估周一傍晚發海警、周二晨發陸警

2018-07-08 13:57

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

2018-07-09 00:23

路徑北修了！瑪莉亞可能不是西北颱

2018-07-09 12:42

國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

2018-07-08 15:33

不夠帥氣就不背！女星新歡包款個性十足

2018-07-08 15:23

颱風速度加快 但新北明天白天可能正常上班上課

2018-07-09 10:49

Club Med日本石垣島台籍女村長：不替自己設限

2018-07-08 17:37

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

瑪莉亞海陸警今可能同來！海警下午2點半發 陸警擬午夜

2018-07-09 10:31

北市明早宣布下午是否停班課 林右昌：怎不先商量？

2018-07-09 11:59

颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈

2018-07-08 17:50

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

蔡依林腳上有唇印？ 造型涼鞋性感搶眼

2018-07-08 14:02

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期

2018-07-09 07:44

球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05

今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00

氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同

2018-07-08 19:56

早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點

2018-07-08 18:24

颱風瑪莉亞又急又快 下午將發海警

2018-07-09 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top