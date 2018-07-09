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家扶兒少挑戰6天5夜中橫健行 發掘自我潛能

2018-07-09 11:48中央社 台北9日電

新北市家庭扶助中心服務的12名兒少，於7月挑戰總長69公里路程的6天5夜中橫健行之旅，需克服氣候、負重等挑戰，希望從中學習團隊精神，發掘自我潛能。

新北市家庭扶助中心今天發布新聞稿表示，家扶基金會於2014年開始辦理「少年展力方案團體」，引導青少年學習及建構生活能力，並協力完成各項任務目標，從做中學看到自身價值與能力，讓自己成為不被各種生活壓力卡住的「不卡少年」。

在自強活動服務員協會協助下，新北市家扶中心服務的12名兒少，近日挑戰總長69公里路程的6天5夜中橫健行之旅，這群兒少需克服山上變化多端未知的氣候，雙肩背負約15公斤的背包，並自海拔2300多公尺的高山徒步走下山。

國二的彬彬（化名）來自隔代教養家庭，也是一名校隊運動員，因平時忙於練習，很少機會參與團體活動，也不太敢在他人面前表達自我。這次彬彬鼓起勇氣走進團體裡，更成為背包籌備計畫的統整者，和夥伴共同討論計畫的執行。

同樣就讀國二的小梨（化名），罹患先天性罕見疾病，在飲食上須嚴格把關，體力欠佳、心智發展上也較同齡青少年遲緩些，母親常在一旁叮嚀提醒，擔心小梨無法好好照顧自己，加上家庭經濟因素，因此鮮少有機會能獨自離家遠行。

在母親與社工多次邀請下，小梨開始出席少年展力的課程活動，學習人際溝通、認識自己，並和夥伴一起參與此次健行計畫。小梨表示，要離家6天，有害怕也有期待，69公里的健行活動是身體與意志力的考驗，但在團隊成員鼓勵下，也讓自己增加挑戰的意願。

新北市家庭扶助中心主任陳美君表示，在漫長寒暑假中，家扶密集籌備各式活動，希望讓受助兒少學習溝通、團隊精神，並發掘自我潛能，此次少年展力中橫健行之旅感謝社會大眾的支持，讓青少年能自我挑戰，也希望大家多給孩子們一個機會，創造更多正向活動。

中橫隔代教養

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