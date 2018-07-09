聰明照顧者！他這樣利用長照資源 兼顧運動與當志工

2018-07-09 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



照顧是條漫漫長路，善用資源的「聰明照顧者」有機會同時照顧好家人，並保有自己的生活與身心健康。中華民國家庭照顧者關懷總會去年度的「聰明照顧月計畫」獲獎人林先生，就在平日上下午各申請請一名居服員協助，周末假日則使用喘息服務，如此安排，能讓他兼顧照顧、游泳愛好與志工服務。

林先生的太太十多年前因車禍造成腦傷，約莫八年前經判定為重度身心障礙，功能日漸退化。由於上班時間無人照顧太太，工作與照顧壓力兩頭燒，因此第五年起，他向市公所社會課申請居家服務，與兩班照顧服務員共同合作。

他每周一至周六上下午各安排一名服務員協助，上午兩個半小時的居家服務內容，包含陪同外出散步、備餐、餵食、刷牙等；下午兩至三小時的居家服務則包括陪同就醫、沐浴等。林先生會自製分工表，他認為，明確的計畫有助照顧者與居服員交接工作，減少雙方期待的落差與爭執。

周末假日，他另申請機構喘息服務，空下來的時間，他安排游泳運動、志工服務、上社區大學養身研究班等。現在的他還會利用手機APP軟體，視訊觀察在家的妻子，使自己人在外也較放心。

家庭照顧者關懷總會今年度「聰明照顧月計畫」徵選活動開跑， 9月10日前提供1000字內說明及照片上傳網站，有機會獲得最高獎金1萬元，民眾也可上網觀摩與票選。