影／台鐵林榮新光站明啟用 搶睹全國最豪華的簡易站

2018-07-09 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



廢站36年的林榮車站，在新光兆豐股份有限公司出資3.35億、歷時6 年下完成復站工程，「林榮新光站」將要在7月10號正式啟用營運，雖是簡易站採一等站設計規格，暗藏許多巧思、時尚感十足，被網友稱是全台灣最豪華的簡易站，啟用當天勢必將吸引不少鐵道迷前往「朝聖」。

「林榮新光站」就設在花蓮縣鳳林鎮的兆豐農場大門前，讓民眾一下車立即感受兆豐農場清新氣息。地面上的黑色車站站體十分顯眼，周邊被綠地包圍，站前方還有3座以白色薄膜包覆的天井，是用於地下車站的採光與通風；從車站後方另一角度看，從地下一樓延伸到地面上的站體設計用整面的透光玻璃，簡約的線條及同步的色調，設計感十足，整體造型有如一對翅膀展翅高飛，搭配後方的藍天、白雲及山景，怎麼拍都很美。

林榮新光站長許茂琳表示，「林榮新光站」是東部唯一地下車站，新啟用的林榮新光車站設備新穎，有各3台電梯及電扶梯，地下2樓月台採壁掛式等候區完全不佔空間，而7個圓形天窗及2個線形的天井設計讓站內光線明亮又通風，有別於一般地下車站給人悶熱又陰暗的感覺。

兆豐農場園區部經理陳玉明表示，該站採一等站設計規格，站內有許多巧思，車站銜接兆豐農場部分是第三期工程，包括路面整頓、周邊景觀等工程，預計1年內完工。

7月10日開站後，上下行各有3班區間車及1班莒光號停靠，許茂琳說，預計在8月台鐵大改點，還會爭取2班普悠瑪及2班的莒光號，屆時將有12次列車停靠此站。

啟用當天推出系列活動，花蓮縣民憑證、遊客搭乘火車憑票根免費入園；另外到8月底憑票根，住宿可以折抵1000元，入園門票打8折。陳玉明說，這是結合觀光與地方通運輸結合的車站，歡迎大家來體驗不同的遊玩方式。