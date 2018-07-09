影／台鐵林榮新光站明啟用 搶睹全國最豪華的簡易站
廢站36年的林榮車站，在新光兆豐股份有限公司出資3.35億、歷時6 年下完成復站工程，「林榮新光站」將要在7月10號正式啟用營運，雖是簡易站採一等站設計規格，暗藏許多巧思、時尚感十足，被網友稱是全台灣最豪華的簡易站，啟用當天勢必將吸引不少鐵道迷前往「朝聖」。
「林榮新光站」就設在花蓮縣鳳林鎮的兆豐農場大門前，讓民眾一下車立即感受兆豐農場清新氣息。地面上的黑色車站站體十分顯眼，周邊被綠地包圍，站前方還有3座以白色薄膜包覆的天井，是用於地下車站的採光與通風；從車站後方另一角度看，從地下一樓延伸到地面上的站體設計用整面的透光玻璃，簡約的線條及同步的色調，設計感十足，整體造型有如一對翅膀展翅高飛，搭配後方的藍天、白雲及山景，怎麼拍都很美。
林榮新光站長許茂琳表示，「林榮新光站」是東部唯一地下車站，新啟用的林榮新光車站設備新穎，有各3台電梯及電扶梯，地下2樓月台採壁掛式等候區完全不佔空間，而7個圓形天窗及2個線形的天井設計讓站內光線明亮又通風，有別於一般地下車站給人悶熱又陰暗的感覺。
兆豐農場園區部經理陳玉明表示，該站採一等站設計規格，站內有許多巧思，車站銜接兆豐農場部分是第三期工程，包括路面整頓、周邊景觀等工程，預計1年內完工。
7月10日開站後，上下行各有3班區間車及1班莒光號停靠，許茂琳說，預計在8月台鐵大改點，還會爭取2班普悠瑪及2班的莒光號，屆時將有12次列車停靠此站。
啟用當天推出系列活動，花蓮縣民憑證、遊客搭乘火車憑票根免費入園；另外到8月底憑票根，住宿可以折抵1000元，入園門票打8折。陳玉明說，這是結合觀光與地方通運輸結合的車站，歡迎大家來體驗不同的遊玩方式。
鳳林林榮車站舊車站原是在林榮部落裡，因台東線拓寬改線，1982年隨路線截彎取直而廢站，至2011年因台東線鐵路拓寬，新建雙軌的溪口河底隧道穿過兆豐農場地底下，因地方多次陳情復站，經交通部鐵工局、台鐵局及新光兆豐股份有限公司協商，由新光無償提供土地及復站所需各項費用，鐵工局負責興建，台鐵局負責營運，讓「林榮新光」車站成為「唯一」由民間出資興建的台鐵車站。
留言