線上遊戲定型化契約修正 業者違規處50萬元以下罰鍰

2018-07-09 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



隨著網路科技日新月異，線上遊戲載具也趨向多元化，隨之衍生的消費爭議也屢見不鮮。行政院消保處表示，舊有規範跟不上目前的商業模式，為減少消費糾紛爭議，經濟部最近研擬「線上遊戲定型化契約範本暨應記載及不得記載事項」修正草案，已報院審查通過。業者若違反規定，將命其限期改正，否則將處以最高5萬元以上50萬元以下罰鍰。

行政院消保處指出，該修正草案報行政院審查後，經消保會第56次會議審議通過，其規範與修正重點分為5點，說明如下：

一、修正定型化契約名稱：因應遊戲類型的多元變化，將納入各載具連線遊戲（例如：手機遊戲、APP），使涵蓋範圍更完善，修正名稱後改為「網路連線遊戲服務定型化契約」。

二、規範機會中獎商品或活動：業者多藉由活動資訊吸引消費者不斷付費，以獲取中獎商品，過程常產生消費爭議，因此訂定規範要求業者應充分揭露商品或活動資訊，確認消費者知悉以做為是否消費的判斷，並且應加註警語，告知消費者購買或參與活動不代表就能獲得特定商品。此規範列於草案中應記載事項第6點、範本第9條。

三、帳號遭非法使用之處理：為避免消費者帳號遭非法使用，或電磁紀錄遭不當移轉，遭第三人盜用，草案也明訂業者得先確認消費者帳號所有人身分及冒用情事，避免在凍結帳號或更換帳號密碼後衍生爭議，並增列規定，業者得暫停或限制問題帳號及密碼以及第三人使用。此規範列於草案中應記載事項第8點、範本第11條。

四、契約終止及退費：根據現行規範，業者如發現消費者外掛或以病毒程式等不合理方式進行遊戲，得在通知消費者後，終止契約。不過為了保護多數遵守規定的消費者，另增列消費者違反常態，包括以虛偽不正方式付費購買點數等，如有相關情況，業者也得終止契約。此規範列於草案中應記載事項第18點、範本第22條。

五、遊戲停止營運時之處置：為避免業者在未事先告知消費者的情況下終止契約，導致衍生消費爭議。新增規定業者應至少於停止營運前30天公告，且應退還消費者未使用的付費購買點數或相關遊戲費用；若業者未提前公告，則除退還費用外，另應提供具體的補償措施。此規範列於草案中應記載事項第19點、範本第23條。

消保處提醒消費者，透過電腦、智慧型裝置或其他電子化載具，連結網際網路至業者指定的伺服器所進行連線遊戲服務時，應注意自身遊戲權益，避免以違反遊戲規則及不正方法進行遊戲；同時，也呼籲業者應對消費充分揭露資訊，並確實履行前述規範。