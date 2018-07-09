健身產品竟可抗癌 台大國衛院攜手破解抗癌之謎

2018-07-09 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



近幾年，在歐美健身界相當火紅的「酮戊二酸」保健食品，居然也可用來抗癌。國衛院與台大醫院攜手合作，從腫瘤細胞生長途徑中，發現了兩大抑制癌細胞生長轉移之利器，其中包括「酮戊二酸」，專家指出，每天吃一點，除了增加體能，還具有長壽、抗癌等功效。

國衛院名譽研究員暨中國醫藥大學副校長王陸海指出，為了求生存、快速繁殖，癌細胞必須大量吸收葡萄糖養分，因此，重塑葡萄糖代謝途徑，以葡萄糖的糖解代謝為主，而正常細胞則是透過粒腺體的有氧呼吸途徑。

王陸海表示，如果可以更改癌細胞的葡萄糖代謝途徑，恢復與正常細胞一樣，就可抑制癌細胞生長及轉移。經過多年研究，終於發現「轉酮醇脢 」（TKT）抑制劑、酮戊二酸等兩大抗癌利器。

王陸海解釋，「轉酮醇脢」為癌細胞生長因子，腫瘤生長速度越快，此成分就會越高，以乳癌患者為例，越是晚期、轉移，則是表現越是明顯，最難治療的三陰性乳癌，更是如此。

台大醫院乳房醫學中心張金堅教授表示，「轉酮醇脢」高度表現的乳癌患者，癌細胞除了容易轉移至淋巴腺、骨頭之外，五年存活率明顯較短。動物實驗發現，癌鼠使用「轉酮脢醇」抑制劑之後，治療效果顯著，如果合併化療，效果更佳。

王陸海說，「酮戊二酸」是「轉酮醇脢」的代謝物，近幾年來，為歐美風行的保健食品，除了可以增加體能，減少疲倦，美國UCLA大學研究發現，「酮戊二酸」能夠延長腺蟲的生命。

台灣研究團隊則進一步發現，身上帶有三陰性乳癌細胞的老鼠如能長期攝取「α-酮戊二酸」，癌細胞生長明顯受到抑制，且大幅降低了淋巴腺和肺部的轉移風險。