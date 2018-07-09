長照補助你清楚嗎？家總歸納出「長照4包錢」

2018-07-09 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



長照政策滾動式修正，當前究竟有哪些服務項目與補助，你清楚嗎？為讓民眾更能掌握資源，中華民國家庭照顧者關懷總會歸納出「長照4包錢」，另也公布新開發的線上試算程式，輸入個人資料，就能立即推估政府補助額度與自行負擔金額。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說明，今年長照支付新制上路，給付的四大類服務項目包括「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「喘息服務」與「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」。

「照顧及專業服務」方面，依失能程度補助每月1萬至3.6萬元，家庭依經濟狀況須負擔其中部分經費，自負額最高為16%，約為1600元至6000元；「交通服務」是接送失能者與照顧者至就醫、長照地點，失能第四級以上者，依交通距離遠近補助每月最高2400元，而自負額最高為30%，約為720元。

支持照顧者的「喘息服務」每年補助最高4.8萬元，自負額最高16%，約為7680元；「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」方面，每三年最高補助4萬元，而自負額最高為30%，大概為1.2萬元。

陳景寧說，上述每一筆補助款又可使用在多項服務，如「照顧及專業服務」的補助，可使用在沐浴、陪同外出等照顧服務項目，以及居家復健、營養指導等專業服務項目，因此民眾可與專業人員共同討論，混搭出最貼近自身需求的月照顧計畫。

家總過去調查發現，國人照顧歷程平均為9.9年，每月3至7萬元的長照花費，愈到後期愈燒錢。陳景寧說，輕中度失能階段非常適合長照2.0居家服務、日間照顧，妥善運用，有機會降低失能者依賴程度、增加生活自理能力、延緩失能。