華航油量不足要求優先改降 日國土交通省啟動調查

2018-07-09 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



示意圖，非新聞事件班機。圖／資料照片 分享 facebook 日本媒體報導，昨天中華航空CI170、上午7時54分從台北出發、搭載145名乘客往日本富山的班機，因為天候惡劣轉降中部國際機場時，因為油料不足要求優先降落，遭日本國土交通省認定為重大事件，運輸安全委員會將啟動調查。華航今天表示，安全降落油量在安全限度上，但因未及時獲富山航管優先引導而宣告緊急狀況。

日媒報導這架波音737-800型客機在富山機場嘗試降落三次，沒有成功，於是決定轉降名古屋的中部國際機場，但是在飛往名古屋的過程中，駕駛員表示燃油不足，狀況緊急，要求優先降落。班機平安降落無人受傷，不過國土交通省認為燃油不足可能造成重大事故，認定為重大事件，決定啟動調查。

中華航空表示，根據初步回報，該機因天候因素未能順利降落原目的地富山機場。機長考量確保安全剩油，又未及時獲得富山航管優先引導，因此向富山航管宣告緊急狀況，並獲准優先降落名古屋中部機場。安全降落後油量仍在安全限度上，及時避免了油量不足情形發生。最後華航也將旅客從名古屋載到富山。

民航局表示，昨天已接獲華航通報此事，今天已派檢查員了解細部情況。大致情況與日媒報導的一致，就是因天氣因素重飛，最後決定轉降名古屋。官員說，一般而言若起飛前預知當 地天候不佳，會在基本油料以外多帶一些油。