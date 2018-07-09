親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
颱風瑪莉亞來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

華航油量不足要求優先改降 日國土交通省啟動調查

2018-07-09 09:16聯合報 記者雷光涵╱即時報導

示意圖，非新聞事件班機。圖／資料照片
示意圖，非新聞事件班機。圖／資料照片
分享
日本媒體報導，昨天中華航空CI170、上午7時54分從台北出發、搭載145名乘客往日本富山的班機，因為天候惡劣轉降中部國際機場時，因為油料不足要求優先降落，遭日本國土交通省認定為重大事件，運輸安全委員會將啟動調查。華航今天表示，安全降落油量在安全限度上，但因未及時獲富山航管優先引導而宣告緊急狀況。

日媒報導這架波音737-800型客機在富山機場嘗試降落三次，沒有成功，於是決定轉降名古屋的中部國際機場，但是在飛往名古屋的過程中，駕駛員表示燃油不足，狀況緊急，要求優先降落。班機平安降落無人受傷，不過國土交通省認為燃油不足可能造成重大事故，認定為重大事件，決定啟動調查。

中華航空表示，根據初步回報，該機因天候因素未能順利降落原目的地富山機場。機長考量確保安全剩油，又未及時獲得富山航管優先引導，因此向富山航管宣告緊急狀況，並獲准優先降落名古屋中部機場。安全降落後油量仍在安全限度上，及時避免了油量不足情形發生。最後華航也將旅客從名古屋載到富山。

民航局表示，昨天已接獲華航通報此事，今天已派檢查員了解細部情況。大致情況與日媒報導的一致，就是因天氣因素重飛，最後決定轉降名古屋。官員說，一般而言若起飛前預知當 地天候不佳，會在基本油料以外多帶一些油。

機場名古屋華航

相關新聞

以熱治熱 來碗韓式蔘雞湯吧

2018-07-09 09:04

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

年輕胖妹右腿痛到不能走路 原因是脂肪太厚

2018-07-09 09:14

21歲體重近百 下肢痛到不能走

2018-07-09 00:57

颱風預期心理 菜價漲6至10％

2018-07-09 00:04

6降血壓藥疑致癌 高市全回收

2018-07-09 00:03

魏德聖造公園方舟書席 草地為海享受書香

2018-07-08 23:07

在森大上一堂山林相伴的美學課

2018-07-08 21:39

農產銷失衡引民怨 專家：供應鏈過長

2018-07-08 21:06

食藥署辦闖關活動 宣導醫妝品使用

2018-07-08 21:04

颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈

2018-07-08 17:50

遊樂園創舉！六福村夜間奇幻秀 遊樂設施變表演舞台

2018-07-08 17:49

綠化環境可抗菌 降心血管疾病

2018-07-08 17:34

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

動手指體驗搭頭等艙！ 阿聯酋航空推出線上VR實境體驗

2018-07-08 14:02

強颱瑪莉亞逼近 估周一傍晚發海警、周二晨發陸警

2018-07-08 13:57

國內汽、柴油價格明起分別調漲0.2元及0.3元

2018-07-08 13:41

台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客

2018-07-08 13:39

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

愛肝達人站／B肝帶原消失 肝癌風險仍在

2018-07-08 13:30

好好吃╱不必烤 三明治蛋糕41變

2018-07-08 13:29

國道警：有ETC幫忙 可全時段執法

2018-07-08 13:28

用ETC抓超速違反個資法？問題待釐清

2018-07-08 13:28

保健看過來╱3招戒斷孩子手機

2018-07-08 13:24

強颱瑪莉亞接近 侵北桃基宜機率逾8成

2018-07-08 13:23

影／油價漲勢未歇 本周汽油漲2角、柴油漲3角

2018-07-08 13:23

陳映真山路 盜火劇團新詮釋

2018-07-08 12:58

創金氏紀錄！ 36分37秒打造1554公斤超大玉井芒果刨冰

2018-07-08 11:46

超速非國道車禍主因？ 警察正解在這裡

2018-07-08 11:37

ETC取締超速違反個資法？ 法務部研議中

2018-07-08 11:27

瑪莉亞接近 周二從北到南將漸感風雨加大

2018-07-08 10:59

是色情還是藝術？高美館年度大展 看懂「赤裸美學」

2018-07-08 10:00

強颱瑪莉亞影響 吳德榮：周二晚至周三午風雨最大

2018-07-08 08:52

電車線損壞 台鐵二結-冬山單線通行至少3千人受影響

2018-07-08 08:52

利比亞封港帶動國際油價漲 本周油價恐漲0.5元

2018-07-08 04:54
看更多

熱門文章

影／強颱瑪莉亞變壯又快跑 氣象局：周二午後影響最劇

2018-07-08 17:54

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

伴隨雷公電母 氣象達人：強颱瑪莉亞「狂暴的來」

2018-07-08 21:57

強颱瑪莉亞變胖又變快 北台影響大

2018-07-09 00:23

瑪莉亞路徑南修 恐成強烈西北颱

2018-07-08 17:19

鄭明典：不預期瑪莉亞維持強颱直達台灣

2018-07-08 23:03

躲不掉！各國預測強颱瑪莉亞將襲台 估今下午發海警

2018-07-09 08:15

強颱瑪莉亞逼近 今起一周天氣看這

2018-07-08 20:01

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

影╱強颱瑪莉亞是否登陸？5秒看懂各國預測

2018-07-08 21:36

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

強颱瑪莉亞再加速！ 氣象局9日下午發海警

2018-07-08 22:13

強颱瑪莉亞逼近 估周一傍晚發海警、周二晨發陸警

2018-07-08 13:57

國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

2018-07-08 15:33

6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23

是色情還是藝術？高美館年度大展 看懂「赤裸美學」

2018-07-08 10:00

超速非國道車禍主因？ 警察正解在這裡

2018-07-08 11:37

如果放颱風假 柯文哲：會盡量避免放半天

2018-07-09 00:23

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

Club Med日本石垣島台籍女村長：不替自己設限

2018-07-08 17:37

華航油量不足要求優先改降 日國土交通省啟動調查

2018-07-09 09:16

颱風逼近...周一12縣市飆36度 高溫亮黃燈

2018-07-08 17:50

瑪莉亞接近 周二從北到南將漸感風雨加大

2018-07-08 10:59

暑假打工求職 遇上3種狀況快點閃 以免災星纏身

2018-07-08 11:00

被水淋濕勾起泰國潑水節約定 華航廣告爆紅

2018-07-08 12:50

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

蔡依林腳上有唇印？ 造型涼鞋性感搶眼

2018-07-08 14:02

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53

影／黑熊一家闖民宅開游池趴 屋主苦笑：來十年了

2018-07-04 08:23

莫允雯、陳傑憲首親密接觸 大膽表白「沒關係，抓」

2018-07-08 17:34

ETC抓超速？法務部研議中

2018-07-09 00:23

ETC取締超速違反個資法？ 法務部研議中

2018-07-08 11:27

球王也愛穿 費德勒溫網耍萌

2018-07-08 18:05

早鳥價！四大超商中秋預購開跑 不只月餅還有獨賣甜點

2018-07-08 18:24

唐綺陽星座運勢週報：獅子感情真相大白 天蠍財運不如預期

2018-07-09 07:44

台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客

2018-07-08 13:39

今日星座運勢／射手 注意生活規律 避免健康變化

2018-07-09 00:00

氣象局：瑪莉亞路徑似西北颱 災害未必等同

2018-07-08 19:56

超商啤酒狂賣！再引進這3款日本「心機下酒零食」

2018-07-08 22:20

強颱瑪莉亞直撲 「西北颱」曾4次重創台灣致296死

2018-07-09 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top