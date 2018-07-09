年輕胖妹右腿痛到不能走路 原因是脂肪太厚

2018-07-09 09:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



近百公斤的胖妹，年紀輕輕就下肢疼痛無法行走，醫師診斷為因肥胖引發的椎間盤突出，因脂肪層太厚，醫師擔心開刀傷口大，建議採用微創手術，術後果然疼痛解除，但建議患者要減重，否則容易復發。

台南市立安南醫院腦神經外科醫師程正鑫表示，別以為椎間盤突出是老人家才會有的毛病，事實上多數都是青壯年，往往因為工作需要負重或是久坐、肥胖等問題引發，特別是肥胖者，因脂肪層太厚，以傳統開刀的方式，傷口相當大，恢復慢而且過程疼痛，醫師都會建議採行微創手術，可穿透脂肪，直達脊椎，但缺點是部分需自費，健保不給付。

這名患者只有21歲，體重卻快要破百，近一年多來，一開始右腿有酸麻的感覺，之後疼痛逐漸加劇，到近期痛到無法走路，期間曾經就醫復健，但效果不佳。

程正鑫表示，就診時因為患者肥胖，從皮膚到脊椎間的脂肪層厚達10公分，如果以一般的手術開刀，脂肪愈厚、傷口就愈大，要剝開厚厚的皮層，傷口可能會超過10公分長，但如果以微創手術進行，傷口大約只有一公分多。

他表示，椎間盤突出是現代人常見的毛病，嚴重的患者會痛到無法行走，其中大約有2-3成的患者，病情單純，只要開刀將突出的部分切除，解除神經的壓迫即可，這類的患者可以採行微創手術，而如果伴隨有脊椎滑脫或狹窄等問題，就必須採用傳統切開手術。

而患者在手術後，約有一成會復發，最重要的是在恢復期一個月內，要避免搬重物，免得椎間盤又突出。