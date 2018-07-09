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6款降血壓藥遭汙染 「先別停藥！」

2018-07-09 00:23聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

台灣6項降血壓藥疑用到大陸問題原料藥，高雄市衛生局昨到醫療院所及藥局稽查，共回收...
台灣6項降血壓藥疑用到大陸問題原料藥，高雄市衛生局昨到醫療院所及藥局稽查，共回收2萬6千多顆藥物。 圖／高雄市衛生局提供
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國內六款降血壓處方藥受大陸生產問題原料藥牽連受汙染，讓高血壓患者人心惶惶。衛福部食藥署表示，原料藥內的汙染物質微量，任意停藥風險更高；醫師也呼籲，民眾先維持目前用藥，但應盡早回診和醫師討論換藥，讓用藥更安心。

國際藥廠阿特維斯委託大陸華海製藥生產降血壓原料藥valsartan，被驗出內含「Ｎ-亞硝基二甲胺」物質。食藥署接獲消息後調查，確認國內四家藥廠採用問題原料藥，共計六款降血壓藥受影響。

六款降血壓藥分別是生達化學製藥的舒心樂膜衣錠一六○毫克及八○毫克，瑪科隆的科適壓膜衣錠八○／十二點五毫克，永信製藥的樂速降膜衣錠一六○毫克及八○毫克，以及瑞安大藥廠的凡內膜衣錠一六○毫克。

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，大陸藥廠領有歐盟GMP相關認證，該原料藥成分沒問題，但被驗出含「N-亞硝基二甲胺」，很可能是加工過程中出問題，原因仍待大陸藥廠調查釐清。

祁若鳳說，不知問題原料藥何時受汙染，使用人數尚無法估計。手邊領有問題降血壓藥的民眾該怎麼辦？祁若鳳強調，「N-亞硝基二甲胺」雖經動物實驗證實有致癌性，但尚未有報告顯示對人體可能造成影響，而且該成分在出問題的原料藥中十分微量，任意停藥後的高血壓反彈風險反而更大。

台北馬偕心臟內科資深主治醫師葉宏一解釋，高血壓病人若突然停藥，可能使原本能控制在一百卅毫米汞柱的血壓，突然飆至一百五十毫米汞柱。文獻指出，血壓每增加廿毫米汞柱，高血壓發病率及死亡率皆增二倍，也可能引發腦中風、心肌梗塞或慢性腎病惡化。

高血壓食藥署醫師

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