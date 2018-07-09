6降血壓藥疑致癌 高市全回收

2018-07-09 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄報導



台灣6項降血壓藥疑用到大陸問題原料藥，高雄市衛生局昨到醫療院所及藥局稽查，共回收2萬6千多顆藥物。 圖／高雄市衛生局提供 分享 facebook

台灣6項降血壓藥物因使用到大陸生產的原料藥valsartan，被發現含動物致癌成分「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），遭食藥署宣告下架。高雄市衛生局昨清查醫院56家、藥局421家及診所364家，要求有進到該6項藥品的醫療院所先行下架，初步統計共2萬6千多顆。

衛生局說，查獲藥品包括「永信」樂速降膜衣錠160毫克1348顆、80毫克1811顆；「生達」舒心樂膜衣錠160毫克1萬8712顆、80毫克653顆；「凡內」膜衣錠160毫克1645顆，「瑪科隆科」適壓膜衣錠80/12.5毫克2045顆。因部分醫療院所及藥局周末未營業，周一將持續稽查。

衛生局藥政科長郭垂香說，目前有進到問題藥品的區域級以上醫院僅高雄榮總，為「生達」舒心樂膜衣錠，幸該批號藥品3087顆還未開給病人；健仁醫院7月也進了同批藥品1萬3720顆，一樣還未使用，均全面回收；三聖醫院同藥品回收553顆。此外，邱外科醫院進到「永信」樂速降膜衣錠160毫克，1234顆也已回收。

高雄榮總副院長鄭錦翔表示，該院涉及問題原料藥的該批號藥品都還未使用，不過近一個月來該品牌藥物已開出8百多顆，約上百名病患受影響，周一起可接受患者更換成分相同的原廠藥。若患者對成分有疑慮，可由主治醫師依身體狀況，另開給適合的降血壓藥。

高榮院長、心臟內科醫師劉俊鵬說，該院使用的「生達」舒心樂是心臟科醫師很常開立的降血壓藥物，除了降血壓，還有保護心腎血管及促進心律穩定等作用。針對該藥品出現疑慮，他提醒有在服用的患者絕不可擅自停藥，應速回診諮詢醫師換藥問題。