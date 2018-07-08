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在森大上一堂山林相伴的美學課

2018-07-08 21:39聯合報 記者袁世珮╱即時報導

採訪／錢欽青、袁世珮

撰搞／袁世珮

攝影／陳立凱

離苗栗高鐵站不過幾分鐘車程，下了車，轉個彎，蟬鳴、鳥叫、還有遠遠傳來的鑼與鼓聲，森林，就在眼前。這裡即將發生與美的碰撞。

這裡，本來是苗栗香格里拉遊樂園，這幾年變身「勤美學」的「山那村」，開創廢棄樂園再生、遊憩結合自然與地方人文的新典範，如今偌大空間進一步利用，勤美學推出新計畫「森大The Forest BIG」，取「森大、我小」的精神，在森林裡進行美學課程。

棄置20年 廢棄場變身

「台灣的淺山比例占25%，從都市到淺山的距離很近，這是人與自然交界處，但過去漢人就是開墾種茶，原住民則到更高的地方，台灣一直沒有對淺山的解釋文化。」勤美學執行長何承育說出宏圖：「我們想測試台灣淺山的可能性，做出屬於台灣的自然美學教室，希望這些事累積起來後，成為台灣森林文化的一部分。」

何承育要讓已廢棄20年的角落重生、活化，「當時進去看，有20年分的廢棄物，整個被大自然吞噬了，甚至有些從香格里拉樂園轉任的老同事也是20年沒踏進去過。」但面對這一片森林包覆的陰森廢墟，他還是驚艷，「從門口到裡面，如漸漸走入深山，看到廢棄的釣蝦場，好衝擊，我想在森林裡做個美學學院，應該是有意思的。」

保留自然 打造美學院

曾以「少少–原始感覺研究室」獲得ADA新銳建築獎特別獎，自然洋行建築事務所建築師曾志偉擔起改造大任，決定採取輕度介入的工法，最大量保留自然狀態，對原本的人造物做調移，幸而這是位於10公頃雜林間的山凹，可以做到讓大自然包圍的程度。

於是，原本水泥構築的釣蝦場變成生態池，南瓜棚移位後變成透氣但不隔絕自然的教室，中國寺廟造型的水族館改頭換面，再把散落在林野間的巨石移入，變成一個巨石陣；原本的步道改造成半封閉帶狀通道，銀灰色網布與輕型鋼管構建出近300米長的拱圈長廊，未來也是線形教室，被暱稱為「毛毛蟲」；荒廢的曝氣池重生為湖，水鳥回來了。

棄置20年的空間重見天日，變成了一個集自然採集、農務勞作與文化產出的聚落範型，以人造結構與自然環境，形成微縮的里山地景原型。10公頃土地，學員預計150人，正好和台灣森林與人口比例一樣。

森大軟體 練習慢生活

硬體準備好了，「森大」就是軟體。何承育解釋這個名字有三層意義：（一）「森大，我小」，這個「大」，如網路「鄉民」常用的「大大」，是一種敬重，也在打破「人定勝天」的想法，看森林給我們什麼，而不是我們改變森林什麼；（二）大學，是老師與學員互相的教學與刺激；（三）森林是大家的。

何承育為「森大」這最新策展的力作，區隔出與「山那村」不同的特色：「山那村是苗栗在地的人文，森大是苗栗在地的環境。」前者除了露營外，還大量邀苗栗在地職人授課，而「森大」則是更擴展的美學。

何承育說，並不是人進到森林就會產生破壞，人與自然的互動反而能帶來不同的結果，一定能找出台灣人與大自然相處的正確模式，「爬山的終點不一定要是土雞城。」

「森大」要打開人們對森林的想像，於是大膽測試。開幕時寄的「培養皿」邀請函就是一個象徵，要作為台灣森林哲學的培養皿，邀請各領域專家，與學員在森林裡一起碰撞火花。

7個學院 每月輪開課

7個學院為「光」、「野森林」、「農作息」、「天然修道院」、「內服」、「律動」、「休息」，導師分別是自然洋行&少少-原始感覺研究室、種籽節氣飲食研究室、CN Flower、鳳嬌催化室、張逸軍、肯園、台灣味。

未來，每月一學院輪流開課，利用森林、巨石陣、生態池、「毛毛蟲」廊道為場域，上課時間可能是清晨、光照或夜晚，強迫都市人放下手機，打開感官、貼近自然。視課程安排，也許結合「山那村」的住宿。

第一期開課，就由曾志偉的「自然洋行」打頭陣。他預告是「非常靜態」的課程，希望學員進到森林的狀態是平靜的，所以不會給太多課程和訊息，讓學員專注沈靜心境，接受自然的聲音，那聲音能啟動人與大自然的關係。

聽起來很「空靈」？會不會太「曲高」？何承育笑說，「勤美學」一直在做美學與大眾間的轉換，還是希望能吸引更多大眾接近，「我也不是很空靈掛的，但我有被打動。只要你相信這個品牌能帶領你去認識原本不理解的事。」

他還以父母、勤美集團創辦人何明憲夫婦為例，「本來以為爸媽『呷未合』（不合胃口），他們意外地還很能接受，可能老一輩的對大自然還是有情感在。」

「森大」剛起步，何承育希望這次「瘋狂」的測試能長久，即使未來場域可能改變、或者擴大到台灣更多地方。

開幕體驗 五感震撼力

夏至隔天，森大開幕，何明憲夫婦、勤美集團董事長林廷芳、勤美公司副總暨香格里拉樂園董事長麥聖偉、何承育，以及各導師都到場，與逾百名首批體驗者一起深入森林。

結果是一場五感震撼。搭老式遊樂園的小火車駛入園區，一座原本就有的觀音坐像，因前方厚重的亭子拆除，更能開闊地觀照來客，在舞者彷彿融入山林的舞動後，淨手儀式象徵脫去塵世浮氣，正式進入自然之界。

前太陽劇團的舞者張逸軍以肢體表演帶路，都市人謹慎走過未人工修建的一人小徑，低頭注意腳下高低、還要伸手撥開迎面來的枝芽，抬頭發現樹上小樹屋又有舞者。

走進曾是老遊樂園水族館的巨石屋，舞者如精靈般在石間舞動，無視站在如水溢流地面的旁觀者；再進入紗網、樹木、棚架圈繞成的空間，半小時裡無他事，就聆聽三昧（Samadhibowl）藝術家荒井康人Yasu頌琴，他赤足坐在地上，輕擊著大大小小的缽，或清靈或淳厚的細微音頻，與頭頂的蟲鳴鳥叫共鳴。

用餐前，歌者Tina吟唱，說是夏至到、吃苔藻，果然晚餐是種籽設計的「森餐桌」，都是在地食材，如發酵芋泥甜筒、蕈菇餅乾、鹽膚木樹枝、苔蘚蛋糕、荔枝汽水，甚至五葉松都變成了飲料，聽起來自然到讓都市人沒食欲的食材，其實色香味俱全。

在幾個小時的自然洗禮後，此時清風微拂，人們在本是釣蝦場的空間，坐在草地、石地上，這是森林，雖然離市區並不遠。

非常靜態 7月第一課  

森大預計7月開課，詳細日期、內容與報名，將陸續公布於勤美學官網（https://cmpvillage.tw）。首發是27日自然洋行/光的研究室&少少-原始感覺研究室/天然修道院，開出「非常靜態NATURALHIGH / Listen to silence. It has much to say. - Rum樹木」，帶領學員在安靜之中，體驗山林。

勤美璞真文化藝術基金會主辦的「勤美學 森大」正式開幕。記者陳立凱／攝影
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三昧（Samadhibowl）藝術家荒井康人Yasu正在頌琴。記者陳立凱／攝影
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五葉松都變成了飲料。記者陳立凱／攝影
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銀灰色網布與輕型鋼管構建出近300米長的拱圈長廊。記者陳立凱／攝影
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「勤美學 森大」正式開幕。記者陳立凱／攝影
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舞者如精靈般在石間舞動。記者陳立凱／攝影
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晚餐是種籽設計的「森餐桌」，都是在地食材。記者陳立凱／攝影
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勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育（右）與父親何明憲（中）以及大姐（左）。記者陳...
勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育（右）與父親何明憲（中）以及大姐（左）。記者陳立凱／攝影
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銀灰色網布與輕型鋼管構建出近300米長的拱圈長廊。記者陳立凱／攝影
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淨手儀式象徵脫去塵世浮氣，正式進入自然之界。記者陳立凱／攝影
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歌者Tina吟唱，舞者如精靈般在石間舞動。記者陳立凱／攝影
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香格里拉遊樂園

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