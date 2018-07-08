魏德聖造公園方舟書席 草地為海享受書香

2018-07-08 23:07 中央社 台北8日電



導演魏德聖與設計師楊奭凡受美好關係的蒲公英書席計畫邀請，在北市昌隆公園打造一葉方舟，魏德聖說：「想像草地是海浪，自己在海上，坐在這葉方舟裡享受片刻的寧靜和書香。」

美好關係團隊今年啟動蒲公英書席計畫，鼓勵大眾重拾紙本書籍的閱讀，透過好書交換與留言祝福，傳遞美好關係。計畫預估尋找適合的公園綠地，全台總共要成立40個書席，目前陸續設置中。

談及當初美好關係團隊邀請他設計蒲公英書席，魏德聖十分認同，並形容「這是一種城市和人的美好關係，在公園中設置書席的想法，讓城市景觀更美、也更有生命力」。

魏德聖同時也讚賞昌隆公園的景色，雖然前面是喧囂的馬路，但一轉進這個公園，綠意盎然瞬間就給人寧靜的感覺，如果有個休憩的角落，便可享受片刻的寧靜與美好，方舟書席便是這樣一個美好的休憩處。

楊奭凡提到，當初和魏導討論書席的設計理念，就是將一條船停泊在一個地方稍做休憩，因此這葉方舟綁在樹上就是象徵短暫的靠岸。他說：「每個來這裡休憩的人都可以坐在船頭抽一本書靜靜閱讀，每一道浪都是一個故事，而我們就是說故事的人」。