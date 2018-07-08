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農產銷失衡引民怨 專家：供應鏈過長

2018-07-08 21:06台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導

專家表示，因農民受批發價格影響，造成搶種現象導致價格崩盤。(photo by W...
專家表示，因農民受批發價格影響，造成搶種現象導致價格崩盤。(photo by Wikimedia)
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針對產銷失衡問題，農業經濟專家黃璋如主任8日受訪時時表示，因農民受批發價格影響，造成搶種現象導致價格崩盤。她建議，政府應落實登記申報制度，讓農民按時登記產量、種植面積，以確保產銷調節空間。農業研究專家李武忠則投書媒體指出，由於國內農產品產銷供應鏈過長，政府應積極推動「短鏈」改革，縮短產銷流程，才能舒緩產量過剩的問題。

香蕉、鳳梨、火龍果價格崩盤引發民怨四起，近日更傳出木瓜價格每公斤12.6元，低於農作物監控價格。雖然農委會主委林聰賢推出產銷失衡「三支箭」，包括加碼辦理外銷、加工、直銷各10%產量，但農民團體認為過去政府也在推動這些政策，並沒有實際的成效。行政院、總統府這幾日也緊盯農委會，要求農委會檢討產銷制度。

專家：源頭管控需做好

宜蘭大學有機農業發展中心主任黃璋如受訪時分析，台灣是自由市場經濟，政府沒辦法強迫農民種植哪些農作物。但農民受批發市場價格影響，很多人會搶著去種價格好的農作物，一窩蜂的結果導致產量過剩、價格崩盤，最終只能請政府收拾殘局。因此，關鍵的原因在於「源頭管控」。

她建議，政府要解決產銷失衡的問題，必須落實登記申報制度的配套措施，讓農民能夠按時登記產量、種植面積，如果農民願意配合，價格崩盤前，政府便可提早啟動收購機制。如果有農民不配合，就沒辦法得到政府的補助。

此外，我國的農產調查制度一直做得不好，農委會必須設立一個專責單位去實地調查農作物產量，也應多利用衛星圖了解種植面積。此外，種苗業者是政府管控的特殊行業，如果政府能夠知道有多少苗售出，便能預測產季有多少量。因農民是弱勢團體，政府需要推動農民收入保險，以保障農民在價格崩盤時的收入，但因農民需付保險費，農民並不一定會配合，政府需要推出更多利誘措施，以鼓勵農民投保。

供應鏈過長

陳李農改研究團隊執行長李武忠也投書媒體分析，要解決產銷失衡的問題，必須要將農業產銷供應鏈打掉重練。他分析，國內農產品產銷供應鏈過長，導致菜蟲的弊病不斷惡化，政府應積極推動「短鏈」改革，意即縮短產銷的流程，才能舒緩產量過剩的問題。

舉例來說，國外電商是直接與農民合作，而不是靠第三方轉介，只要透過冷鏈供應系統運送，便能以最生鮮、快速的方式將農產品送到消費手中，也能直接將利潤大幅轉移到農民手上。

李武忠也指出，農民生產決策是看市場價格好壞，但這種方式容易造成搶種的問題。他建議，政府應建立「強制性」農業種植申報制度，並設立天然災害救助、農民保險補貼等配套措施，以防止搶種的問題。

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農民農委會保險

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