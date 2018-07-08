食藥署辦闖關活動 宣導醫妝品使用

2018-07-08 21:04 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：食品藥物管理署8日結合「醫療器材」及「化粧品」正確選購及安全使用知識，在臺北信義香堤廣場舉辦「醫粧同玩節」活動。（photo by 蔡岳宏／台灣醒報） 分享 facebook

民眾大排長龍參與醫材闖關活動，操作娃娃機、VR完成挑戰，獲得iPad等大獎摸彩資格。食品藥物管理署8日結合「醫療器材」及「化粧品」正確選購及安全使用知識，在臺北信義香堤廣場舉辦「醫粧同玩節」活動。台灣醫療暨生技器材工業同業公會外事專員王鼎文提醒，民眾使用醫材前，應先認清器材名稱，確認許可序號，並詳讀說明書，好確保醫材使用安全。

「國人對醫療器材及化粧品選購需求日益提升，民眾可能對挑選適用的血壓計感到困擾，或是對於防曬品的挑選感到無比困惑。」王鼎文表示，希望能藉由闖關活動，讓民眾了解醫療器材的分類與分級。王鼎文提醒，醫療器材共有3類，使用醫療器材前，應先確認醫材的名稱，接著查看許可證號，最後是詳細閱讀使用說明書。

食藥署也提醒，民眾選購醫療器材及化粧品前，請記得「醫材安心三步驟-一認、二看、三會用」及「化粧品三重奏-知規定、識標示、正確用」的觀念，必須產品有初步認識，並瞭解管理規定；購買時，記得看清楚是否有許可證字號和完整的標示。此外，使用產品前務必詳細閱讀使用說明書，依照說明書正確使用，如有不懂地方，應詢問醫療人員及領有販賣業藥商許可執照的店家。

食藥署表示，當日舞台有音樂、熱舞及魔術表演等精彩表演，闖關活動結合時下流行夾娃娃機、拍貼機、射飛鏢，更有最夯VR遊戲攤位，只要完成闖關活動，就能參與iPad 128G、Samsung全景相機、THOMSON咖啡機、PHILIPS不挑鍋黑晶爐等好禮抽獎。此外，活動宣導大使伊耳及阿喵也來到現場，與民眾互動一起玩遊戲、見面拍照。

【更多精采內容，詳見 】