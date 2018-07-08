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綠化環境可抗菌 降心血管疾病

2018-07-08 17:34台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導

圖說：英國研究顯示，接觸大自然能降低糖尿病、高血壓、心臟病等疾病風險。（phot...
圖說：英國研究顯示，接觸大自然能降低糖尿病、高血壓、心臟病等疾病風險。（photo by Fjord Norway）
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常接觸大自然能降低糖尿病高血壓心臟病等疾病風險！英國東英吉利大學綜合百餘項研究，涵蓋近20個國家、3百萬人的健康資料顯示，居住於綠地附近對健康有益。針對可能的原因，研究主持人貝内特博士表示，大自然較多的細菌有助於人體免疫力提升、降低發炎反應，進而減少疾病發生。貝内特建議，政府應多闢公園綠地，增強民眾健康。

根據《科學日報》報導，該團隊整理了140項過去研究，涵蓋來自英國、美國等20個國家約290萬人的資料，來評估大自然對健康的影響。「『綠地』的定義是一個開放、未開發，有自然植物的區域，包括都市公園、街景綠化等地區。 」貝内特表示，居住在綠地附近、或常接觸自然能夠降低糖尿病、心臟病、高血壓、早產和心理壓力，並提升睡眠時間。

「常接觸自然的受試者的唾液皮質醇下降，顯示壓力獲得紓解。」貝内特解釋，可能是居住在綠地附近的民眾比較容易進行社交活動和運動。另外，大自然擁有較多的細菌，有助於人體免疫力提升、降低發炎反應，貝内特強調，發炎反應正是心臟病、高血壓和糖尿病的病因之一。

「許多日本研究認為，樹木散發的芬多精具有抗菌效果，有益人體健康。」貝内特向《每日郵報》表示，日本、歐洲等森林浴風行的國家，培養很好的戶外活動習慣。研究員瓊斯博士強調，此項研究顯示，接觸大自然有醫學臨床的影響力，醫生應鼓勵病人，多進行自然戶外活動。團隊並建議，政府應在都市多開闢公園綠地、綠化街景來增強民眾健康。

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心臟病高血壓糖尿病

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