抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午為他舉行安息禮拜，獨子鄒書亞播放父親生前交辦分享的古典樂，情同手足摯友周平老師以葫蘆絲吹奏《奇異恩典》，笑虧好友舉辦生前告別式後，又活將近100天，是嘉基安寧病房的「班長」。

南華大學校長林聰明、嘉義基督教醫院院長姚維仁、嘉基安寧病房主任陳鼎達等人出席，姚維仁說「川雄老師的人生大戲謝幕了，但影響力永遠都在」。

鄒奉獻高等教育20餘載，桃李滿天下，昔日指導的碩班學生賴坤發憶起研究所相處6年的點滴，賴談到，川雄老師為他寫推薦信參加論文獎，那封信仍保留著，今天再讀一遍，依然感動，「川雄老師永遠活在我們心中」。

昔日搭檔演出相聲默契十足的南華大學老師周平，以音樂送別好友，他說「老川雄死了，新川雄出生了」，也對鄒說「放輕鬆，俗世的任務已完成，天上的家還等著你去大放異彩呢！」

獨子書亞說，父親工作能力出眾，讓他相當景仰，父親生病後變得謙卑，也反省「過去高傲的態度是不對的」，書亞對移民天家的父親說「老爸，我還是喜歡你那意氣風發的模樣」、「爸，你此生沒有遺憾了，天上的家等著你做更多事」。

癌症降臨之前，鄒川雄人生可說一帆風順，擔任南華大學教務長期間，勞碌繁忙，每天工作15、16個小時，以身為工作狂為榮，他志得意滿，想著眼前還有無盡的前程，等待去開拓。這一切卻在他55歲時，悄然劇變，醫師宣布他的生命只剩半年至一年，真真實實體會「在癌症面前，人人平等」。

鄒妻李艷梅說，丈夫生前積極投入生命教育演講，啟發莘莘學子心靈，與死亡交手最後一段路，勇敢面對死亡且病中體悟，把自己當教材，誠實面對自己、家人與上帝，學會放下偏執，重新修復關係。