親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

偷拍女生當場被逮 國發會副主委致歉：失手造成誤會

抗癌教授安息禮拜 親友送別「笑中帶淚」

2018-07-08 16:53聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午為他舉行安息禮拜，獨子鄒書亞播放父親生前交辦分享的古典樂，情同手足摯友周平老師以葫蘆絲吹奏《奇異恩典》，笑虧好友舉辦生前告別式後，又活將近100天，是嘉基安寧病房的「班長」。

南華大學校長林聰明、嘉義基督教醫院院長姚維仁、嘉基安寧病房主任陳鼎達等人出席，姚維仁說「川雄老師的人生大戲謝幕了，但影響力永遠都在」。

鄒奉獻高等教育20餘載，桃李滿天下，昔日指導的碩班學生賴坤發憶起研究所相處6年的點滴，賴談到，川雄老師為他寫推薦信參加論文獎，那封信仍保留著，今天再讀一遍，依然感動，「川雄老師永遠活在我們心中」。

昔日搭檔演出相聲默契十足的南華大學老師周平，以音樂送別好友，他說「老川雄死了，新川雄出生了」，也對鄒說「放輕鬆，俗世的任務已完成，天上的家還等著你去大放異彩呢！」

獨子書亞說，父親工作能力出眾，讓他相當景仰，父親生病後變得謙卑，也反省「過去高傲的態度是不對的」，書亞對移民天家的父親說「老爸，我還是喜歡你那意氣風發的模樣」、「爸，你此生沒有遺憾了，天上的家等著你做更多事」。

癌症降臨之前，鄒川雄人生可說一帆風順，擔任南華大學教務長期間，勞碌繁忙，每天工作15、16個小時，以身為工作狂為榮，他志得意滿，想著眼前還有無盡的前程，等待去開拓。這一切卻在他55歲時，悄然劇變，醫師宣布他的生命只剩半年至一年，真真實實體會「在癌症面前，人人平等」。

鄒妻李艷梅說，丈夫生前積極投入生命教育演講，啟發莘莘學子心靈，與死亡交手最後一段路，勇敢面對死亡且病中體悟，把自己當教材，誠實面對自己、家人與上帝，學會放下偏執，重新修復關係。

李艷梅也對與會的丈夫同事說「如果川雄過去在工作上曾帶給你壓力，請你包容他」。

獨子鄒書亞休學陪伴父親，一路表現堅強，安息禮拜上，他播放父親鄒川雄生前交辦分享的...
獨子鄒書亞休學陪伴父親，一路表現堅強，安息禮拜上，他播放父親鄒川雄生前交辦分享的古典樂。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義基督教醫院院長姚維仁說「川雄老師這齣人生大戲謝幕了，但影響力永遠都在」。記者...
嘉義基督教醫院院長姚維仁說「川雄老師這齣人生大戲謝幕了，但影響力永遠都在」。記者王慧瑛／攝影
分享
昔日搭檔演出相聲默契十足的南華大學老師周平，以音樂送別好友，他說「老川雄死了，新...
昔日搭檔演出相聲默契十足的南華大學老師周平，以音樂送別好友，他說「老川雄死了，新川雄出生了」，也對鄒說「放輕鬆，俗世的任務已完成，天上的家還等著你去大放異彩呢！」記者王慧瑛／攝影
分享
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天...
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午在基督教台灣貴格會嘉義活水教會，為他舉行安息禮拜，親友、同事紛紛前來送別。記者王慧瑛／攝影
分享
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天...
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午在基督教台灣貴格會嘉義活水教會，為他舉行安息禮拜，親友、同事紛紛前來送別。記者王慧瑛／攝影
分享
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天...
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午在基督教台灣貴格會嘉義活水教會，為他舉行安息禮拜，親友、同事紛紛前來送別。記者王慧瑛／攝影
分享
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天...
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午在基督教台灣貴格會嘉義活水教會，為他舉行安息禮拜，親友、同事紛紛前來送別。記者王慧瑛／攝影
分享
鄒妻李艷梅說，丈夫生前積極投入生命教育演講，啟發莘莘學子心靈，與死亡交手最後一段...
鄒妻李艷梅說，丈夫生前積極投入生命教育演講，啟發莘莘學子心靈，與死亡交手最後一段路，勇敢面對死亡且病中體悟，把自己當教材，誠實面對自己、家人與上帝，學會放下偏執，重新修復關係。記者王慧瑛／攝影
分享
昔日搭檔演出相聲默契十足的南華大學老師周平，以音樂送別好友，他說「老川雄死了，新...
昔日搭檔演出相聲默契十足的南華大學老師周平，以音樂送別好友，他說「老川雄死了，新川雄出生了」，也對鄒說「放輕鬆，俗世的任務已完成，天上的家還等著你去大放異彩呢！」記者王慧瑛／攝影
分享
蕭惠香牧師回憶最後一次探視鄒川雄時，笑虧「你還在啊」，鄒明白「回天家是最終的道路...
蕭惠香牧師回憶最後一次探視鄒川雄時，笑虧「你還在啊」，鄒明白「回天家是最終的道路」，篤定地說「我預備好了」。記者王慧瑛／攝影
分享
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天...
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午在基督教台灣貴格會嘉義活水教會，為他舉行安息禮拜，親友、同事紛紛前來送別。記者王慧瑛／攝影
分享
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天...
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午在基督教台灣貴格會嘉義活水教會，為他舉行安息禮拜，親友、同事紛紛前來送別。記者王慧瑛／攝影
分享
獨子鄒書亞休學陪伴父親，一路表現堅強，安息禮拜上，他播放父親鄒川雄生前交辦分享的...
獨子鄒書亞休學陪伴父親，一路表現堅強，安息禮拜上，他播放父親鄒川雄生前交辦分享的古典樂。記者王慧瑛／攝影
分享
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天...
享譽社會學領域的南華大學副教授鄒川雄，抗癌年餘，上月底辭世，享年56歲，親友今天下午在基督教台灣貴格會嘉義活水教會，為他舉行安息禮拜，親友、同事紛紛前來送別。記者王慧瑛／攝影
分享

南華大學癌症

相關新聞

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

動手指體驗搭頭等艙！ 阿聯酋航空推出線上VR實境體驗

2018-07-08 14:02

強颱瑪莉亞逼近 估明傍晚發海警、後天晨發陸警

2018-07-08 13:57

國內汽、柴油價格明起分別調漲0.2元及0.3元

2018-07-08 13:41

台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客

2018-07-08 13:39

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

愛肝達人站／B肝帶原消失 肝癌風險仍在

2018-07-08 13:30

好好吃╱不必烤 三明治蛋糕41變

2018-07-08 13:29

國道警：有ETC幫忙 可全時段執法

2018-07-08 13:28

用ETC抓超速違反個資法？問題待釐清

2018-07-08 13:28

保健看過來╱3招戒斷孩子手機

2018-07-08 13:24

強颱瑪莉亞接近 侵北桃基宜機率逾8成

2018-07-08 13:23

影／油價漲勢未歇 本周汽油漲2角、柴油漲3角

2018-07-08 13:23

陳映真山路 盜火劇團新詮釋

2018-07-08 12:58

創金氏紀錄！ 36分37秒打造1554公斤超大玉井芒果刨冰

2018-07-08 11:46

超速非國道車禍主因？ 警察正解在這裡

2018-07-08 11:37

ETC取締超速違反個資法？ 法務部研議中

2018-07-08 11:27

瑪莉亞接近 周二從北到南將漸感風雨加大

2018-07-08 10:59

是色情還是藝術？高美館年度大展 看懂「赤裸美學」

2018-07-08 10:00

強颱瑪莉亞影響 吳德榮：周二晚至周三午風雨最大

2018-07-08 08:52

電車線損壞 台鐵二結-冬山單線通行至少3千人受影響

2018-07-08 08:52

利比亞封港帶動國際油價漲 本周油價恐漲0.5元

2018-07-08 04:54

瑪莉亞颱風靠近 明天北部空品橘警

2018-07-08 04:41

強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

2018-07-08 04:41

三餐亂吃 國中小學生 過輕比率增

2018-07-08 01:04

1碗麵、貢丸湯、燙青菜…家長帶著亂吃 孩子營養不夠

2018-07-08 01:04

6款降血壓藥 用陸製致癌原料藥

2018-07-08 01:04

強颱瑪莉亞南偏 周二影響大

2018-07-07 23:40

颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應

2018-07-07 22:20

陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

更自由地洗腎 專家鼓勵年輕腎友腹膜透析

2018-07-07 20:27

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10

賀陳旦：淡蘭古道比國外長距離步道更精采

2018-07-07 19:16
看更多

熱門文章

六款本土降血壓藥疑含動物致癌成分 需立即下架

2018-07-07 20:25

強颱瑪莉亞來了…明發海警 中心恐登陸

2018-07-08 04:41

一張圖看強颱瑪莉亞如何影響台灣

2018-07-07 21:32

強颱瑪莉亞侵襲機率 北台灣高達6成

2018-07-07 20:12

強颱瑪莉亞 中心不排除登陸台灣

2018-07-07 18:03

強颱瑪莉亞影響 吳德榮：周二晚至周三午風雨最大

2018-07-08 08:52

殺破狼周運勢／金牛可望脫離邊緣人 天秤可能被挖角跳槽

2018-07-08 00:00

陸劣質原料藥台灣製成6降血壓藥 1049萬顆流市面

2018-07-07 21:54

男子讚女友勤儉又環保 網友卻要他「快放生」

2018-07-07 18:54

強颱瑪莉亞南偏 周二影響大

2018-07-07 23:40

6款降血壓藥 用陸製致癌原料藥

2018-07-08 01:04

這碗太超過！ 視覺超震撼的日本料理上桌

2018-07-07 17:49

1碗麵、貢丸湯、燙青菜…家長帶著亂吃 孩子營養不夠

2018-07-08 01:04

是色情還是藝術？高美館年度大展 看懂「赤裸美學」

2018-07-08 10:00

強颱瑪莉亞逼近 估明傍晚發海警、後天晨發陸警

2018-07-08 13:57

利比亞封港帶動國際油價漲 本周油價恐漲0.5元

2018-07-08 04:54

賀陳旦：淡蘭古道比國外長距離步道更精采

2018-07-07 19:16

宜蘭地震規模4.1 最大震度4級

2018-07-07 19:12

降血壓原料藥遭汙染 食藥署：恐是製程出包

2018-07-08 14:45

瑪莉亞颱風靠近 明天北部空品橘警

2018-07-08 04:41

瑪莉亞接近 周二從北到南將漸感風雨加大

2018-07-08 10:59

國鳥帝雉右腳掌斷掉 求生意志感動國家森林志工

2018-07-08 15:33

強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

2018-07-08 16:32

暑假打工求職 遇上3種狀況快點閃 以免災星纏身

2018-07-08 11:00

被水淋濕勾起泰國潑水節約定 華航廣告爆紅

2018-07-08 12:50

超速非國道車禍主因？ 警察正解在這裡

2018-07-08 11:37

颱風瑪莉亞對台威脅大增 農漁業提早因應

2018-07-07 22:20

1500隻皮卡丘！「皮卡丘大量發生中」8/10登場

2018-07-07 20:10

圍棋星光大道！黑嘉嘉、謝依旻、張栩為女子賽站台

2018-07-07 23:06

雨勢加大 新竹縣嘉義縣豪雨特報

2018-07-07 17:29

ETC取締超速違反個資法？ 法務部研議中

2018-07-08 11:27

6款降血壓藥疑含致癌物 毒物專家釋疑

2018-07-07 22:23

三餐亂吃 國中小學生 過輕比率增

2018-07-08 01:04

他辭交大教授 創社企造福身障族

2018-07-07 18:26

全世界在等這一碗！ 京都一乘寺「豚人拉麵」抵台

2018-07-07 22:11

瑟琳娜戈梅茲甜姐兒 COACH幕後花絮笑容超可愛

2018-07-07 23:45

Ella陳嘉樺好時尚 勁寶媽一路走來也是很靚爆

2018-07-07 17:51

健康相談室／流汗快擦掉 痘痘不亂冒

2018-07-08 13:32

強颱瑪莉亞來襲 曾文水庫防淤隧道準備好了！

2018-07-08 15:13

台鐵電車線損壞百公尺 影響38列次7800名旅客

2018-07-08 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top