高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局下午4時32分發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分。氣象局提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。冰雹影響人車安全。