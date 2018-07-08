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強颱瑪莉亞增強變胖又加速 海陸警將提前發布

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高屏注意！氣象局發布大雷雨訊息

2018-07-08 16:51聯合報 記者侯俐安╱即時報導

中央氣象局下午4時32分發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分。氣象局提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。冰雹影響人車安全。

大雷雨示警區域包含高雄市小港區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、鳥松區；屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉。

中央氣象局下午4時32分發布大雷雨即時訊息。圖／氣象局提供
中央氣象局下午4時32分發布大雷雨即時訊息。圖／氣象局提供
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氣象局大雷雨冰雹

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